'Korkak Ahmet' dediği Davutoğlu'ndan Ümit Özdağ'a bomba yanıt: Tedavi görmesi gereken biri

Ahmet Davutoğlu ile Ümit Özdağ arasındaki polemik büyüyor. Ümit Özdağ Ahmet Davutoğlu için "Serok Ahmet, korkak Ahmet' demişti. Halk TV'de Özlem Çelik'e konuk olan Ahmet Davutoğlu bu sözlere 'psikolojisi bozuk' diyerek Ümit Özdağ'ı daha da kızdıracak bir yanıt verdi.

İSTANBUL Saldırısı sonrasında İstiklal Caddesi'ndeki açıklamaları ile konuşulan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ahmet Davutoğlu’nu “Artık konuş” diye hedef almıştı. Ümit Özdağ, Davutoğlu için "Serok Ahmet değil, korkak Ahmet'sin sen. Türkiye'nin başına, Cumhuriyet tarihi boyunca en büyük belayı açtın" demişti...

Tedavi görmesi gerek

Ümit Özdağ'ın 'Korkak Ahmet' sözlerine HALK TV’de yanıt veren Ahmet Davutoğlu, “Ciddiye de almıyorum. Bir akademisyen olarak değil, tedavi görmesi gereken birisi olarak, psikolojik dengesini doğru görmediğim biri olarak değerlendiriyorum. Cevap vermeye değer bulmuyorum” ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ Erdoğan'a çalışıyor

Ümit Özdağ'ın muhalefet yapmadığını öne süren Ahmet Davutoğlu onu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çalışmakla itham etti.