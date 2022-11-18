Ekmek aptal toplumların gıdası diyen Cihan Kolivar hapisten çıktı! Silivri soğuk değil sözleri olay oldu

İSTANBUL Ekmek üreticileri Sendika Başkanı Cihan Kolivar tahliye edildi. Tele 1'de Gökmen Karadağ'a konuşan Cihan Kolivar bu kez Silivri yorumuyla gündem oldu. Cihan Kolivar 'Silivri soğuk değil kaloriferler yanıyor sıcak' dedi. Cihan Kolivar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmediğini belirterek ben siyaset yapmam dedi.

Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan tutuklanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, tahliye edildikten sonra ilk açıklamasını TELE1’de Gökmen Karadağ’ın sunduğu Açıkça programında yaptı. Cihan Kolivar, 'hiç bir politikacıyla çekilmiş resmim yok' diyerek hakaret iddiasını kabul etmedi. Cihan Kolivar, “Benim o tweetlerimde Cumhurbaşkanı’na hakaret yok. Onlarda bir TV kanalının yaptığı şeye göre bizi tutukladı. Bir saat bekletti savcı artık kimden haber bekliyorsa' diye tutuklanma sürecini anlattı.

"Politika ile alakam yok" diyen Cihan Kolivar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğulunu aradığını belirterek, "2023 Haziran’dan sonra hak hukuk adalet gelecek.” ifadelerini kullandı.

Silivri soğuk değil

Silivri sıcak açıklamasına açıklık getiren Cihan Kolivar, şunları söyledi:

--"Burası soğuk mu deyince yoo soğuk değil dedim. Ben politika yapmıyorum aklıma öyle bir şey gelmedi. Bir spor kulübü üyesi bile değilim. Bir partinin çayını bile içmem. Samimi şekilde soğuk değil sıcak dedim. Kaloriferler yanmıyor diye yazılar yazmışlar. Benim evim sitede yanınca ısınıyor zaten.”

Allah'dan namussuzlar korkar

-“Benim bir huyum var Allah’ımı severim. Allah’dan namussuzlar korkar. Ben fikrimi söylerim ama dine hakaret etmem. Cumhurbaşkanı’nı diplomasını mesele olunca Metin Külünk, peygamberin diploması var mı? dedi. O zaman niye ona demediler peygamber kutsal diye. Bunlarla ilgili şeyleri sonra açıklayacağım. Onlar yaptığı için onlar mübah, ben korkmam fikrimi açıklarım.

-Bugünler geçecek. Benim vatanımla ilgili bana kimse kötü dedirtemez. Parti gelir gider beni ilgilendirmez. Vatan kutsaldır. Bayrak inmez ezan susmaz diyenlerden değilim. O askere gitmeyenler. Parti başka, beğenmediğim her şeyi söylerim. Benim bütün anlattıklarım ekmekle. Mesleğim de o. Her dediğimde de şunu demişim. Bu anlatıklarım sadece İstanbul için geçerli demişim”