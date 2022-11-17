BIST 4.539
DOLAR 18,61
EURO 19,25
ALTIN 1.052,65
GÜNCEL

Bursa'da yürekleri ısıtan görüntü! Sokak köpeği ile yemeğini paylaştı: Sosyal medyada viral oldu!

BURSA'da kaldırım üzerinde oturarak yemeğini yiyen adam yanına gelen köpeğe kendi yemeğinden verdi. Bu görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Görüntü, merkez Osmangazi ilçesi Ulucami'nin hemen karşısında kaydedildi.

Bir vatandaş yemeğini alarak kaldırıma oturmasıyla birlikte bir sokak köpeği yanına gelerek oturdu.

Yemeğini yiyen kişi ise ekmeğinden bölerek köpeğe verdi.

Bu görüntüler sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte büyük bir beğeni topladı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ret! 'Bizi dürtmeye çalışmış'
Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ret! 'Bizi dürtmeye çalışmış'
Çin'de koyunlar 12 gündür mevlana gibi dönüyor! Hiç ara vermediler sebebi ise...
Çin'de koyunlar 12 gündür mevlana gibi dönüyor! Hiç ara vermediler sebebi ise...
'Konuştuğumuz herşeyi sızdırdın' diyen Çin lideri Kanada Başbakanı'nı morarttı olay diyalog
'Konuştuğumuz herşeyi sızdırdın' diyen Çin lideri Kanada Başbakanı'nı morarttı olay diyalog
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Fatih Portakal, Bekir Bozdağ anketi yaptı! Bekir Bozdağ ne demişti?
Fatih Portakal, Bekir Bozdağ anketi yaptı! Bekir Bozdağ ne demişti?
İyi Partili Erzozan'dan İstiklal bombacısı için şaşkına çeviren açıklamalar
İyi Partili Erzozan'dan İstiklal bombacısı için şaşkına çeviren açıklamalar
Bitllis'te ayağı kırılan kedi acil servisin yolunu tuttu
Bitllis'te ayağı kırılan kedi acil servisin yolunu tuttu
Ümraniye'de otoparka indi hayatının şokunu yaşadı tek anahtar kuşkulandırdı
Ümraniye'de otoparka indi hayatının şokunu yaşadı tek anahtar kuşkulandırdı
Ümraniyespor'dan Cristiano Ronaldo'ya çağrı: "Bize gel, burada hain yok"
Ümraniyespor'dan Cristiano Ronaldo'ya çağrı: "Bize gel, burada hain yok"
Fatih Altaylı konuğunu rezil etti! 'Car car konuşuyorsun' dedi konuğu morardı kaldı
Fatih Altaylı konuğunu rezil etti! 'Car car konuşuyorsun' dedi konuğu morardı kaldı
İETT otobüsünde durak tartışması! Kadın şoför'den şoke eden sözler: "Cehennemin dibine gitsinler, yeter be"
İETT otobüsünde durak tartışması! Kadın şoför'den şoke eden sözler: "Cehennemin dibine gitsinler, yeter be"
İstiklal bombacısı Somalili mi? Sosyal medyada dolaşan videonun aslı çıktı
İstiklal bombacısı Somalili mi? Sosyal medyada dolaşan videonun aslı çıktı