BIST 4.507
DOLAR 18,61
EURO 19,29
ALTIN 1.055,54
GÜNCEL

Tamamen yerli ve mili: Türkiye'nin yeni vurucu gücü envanterde!

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yerli ve milli güdüm kiti HGK-82’nin (Hassas Güdüm Kiti) en yüksek yerlilik oranı ile envantere girdiği açıklandı.

Gelişmeyi Twitter hesabından duyuran TÜBİTAK SAGE, “Yerlilik oranı en yüksek yerli ve milli güdüm kiti HGK-82 envanterde! Savunma sanayiinde tam bağımsızlık hedefiyle…” ifadelerini kullandı.

HGK 82 ve L HGK 82'NİN ÖZELLİKLERİ

HASSAS GÜDÜM KITI-82 
TSK’nin taktik güdümlü mühimmat ihtiyacinin AR-GE yoluyla özgün ve ulusal ürünler gelistirilerek karsilanmasi amaciyla, Hv.K.K.ligi’nin envanterindeki klasik akilsiz MK-82 mühimmatlari ANS ve KKS/ANS güdüm sistemleri ile akilli hale getirilmistir. 

 Kullanildigi Uçak Tipleri : F-4E/2020 ve F-16 PO-III

 Çoklu Atis : F-16 uçagindan BRU-57 salani ile ayni anda dört adet kullanim 

 Görev Tipi : Hava - Yer 

 Güdüm Tipi : ANS/KKS 

 Harp Baslagi : MK-82 

 Menzil : 40.000 ft irtifa içiin 15 NM 

 Hedeften Sapma : <10 m (CEP) 

 Vurus Açisi : 20°- 90° 

 Kullanildigi Sapma : Sabit Hava Savunma Unsurlan / Endüstriyel Tesisler / Binalar 

 Hedefler Boy : 2587 mm 

 Agirlik : 590 lb 

 Kullanilan Tapa : FMU-139 Serisi, FMU-152A/B, ONUR 1 MOD-3 

 Üretici Ülke : Türkiye 

Kit Yeteneklerine Genel Bakis 

 Düsük maliyet 

 Düsük istenmeyen hasar orani 

 Tüm hava sartlarinda gece gündüz görev yapabilme 

 Tümlesik ANS/KKS (Ing. INS/GPS) hassas vurus kabiliyeti 

 F-16 PO-III ve F-4E / 2020 savas uçaklarina sertifikasyon 

 Seçilebilir vurus açisi 

 Firsat hedeflerine taarruz 

 MIL-STD 1760 uyumlulugu 

 Platform Entegrasyon 

 F-4E/2020 uçaklarina sertifiye ilk ve tek yerli 500lb sinifi güdümlü mühimmat 

 Yazilimina müdahale edilemeyen PO-III tipi F-16’1ara uçaktan bagimsiz atis control 

 Kriptolu KKS kullanimi 

Hedef Vurus Hassasiyeti 

 Tümlesik ANS / KKS ile 1Om’den küçük CEP degeri 

 Sadece ANS ile 25m’den küçük CEP degeri 

Gelecekteki Gelistirme Planlari 

 NATO ESA (Evrensel Silah Arayüzü) uyumlulugu 

 Son güdümde lazer arayici destegi 

 BRU-57 entegrasyonu ile tek istasyonda iki adet kullanim 

 Milli KKS ve ANS entegrasyon yetenegi ile tam entegrasyon

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Milyonluk çantayı alıp kaçmaya çalıştı: Linç edilmekten son anda kurtuldu!
Milyonluk çantayı alıp kaçmaya çalıştı: Linç edilmekten son anda kurtuldu!
Bursa'da yürekleri ısıtan görüntü! Sokak köpeği ile yemeğini paylaştı: Sosyal medyada viral oldu!
Bursa'da yürekleri ısıtan görüntü! Sokak köpeği ile yemeğini paylaştı: Sosyal medyada viral oldu!
Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ret! 'Bizi dürtmeye çalışmış'
Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ret! 'Bizi dürtmeye çalışmış'
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Çin'de koyunlar 12 gündür mevlana gibi dönüyor! Hiç ara vermediler sebebi ise...
Çin'de koyunlar 12 gündür mevlana gibi dönüyor! Hiç ara vermediler sebebi ise...
'Konuştuğumuz herşeyi sızdırdın' diyen Çin lideri Kanada Başbakanı'nı morarttı olay diyalog
'Konuştuğumuz herşeyi sızdırdın' diyen Çin lideri Kanada Başbakanı'nı morarttı olay diyalog
Fatih Portakal, Bekir Bozdağ anketi yaptı! Bekir Bozdağ ne demişti?
Fatih Portakal, Bekir Bozdağ anketi yaptı! Bekir Bozdağ ne demişti?
İyi Partili Erzozan'dan İstiklal bombacısı için şaşkına çeviren açıklamalar
İyi Partili Erzozan'dan İstiklal bombacısı için şaşkına çeviren açıklamalar
Bitllis'te ayağı kırılan kedi acil servisin yolunu tuttu
Bitllis'te ayağı kırılan kedi acil servisin yolunu tuttu
Ümraniye'de otoparka indi hayatının şokunu yaşadı tek anahtar kuşkulandırdı
Ümraniye'de otoparka indi hayatının şokunu yaşadı tek anahtar kuşkulandırdı
Ümraniyespor'dan Cristiano Ronaldo'ya çağrı: "Bize gel, burada hain yok"
Ümraniyespor'dan Cristiano Ronaldo'ya çağrı: "Bize gel, burada hain yok"
Fatih Altaylı konuğunu rezil etti! 'Car car konuşuyorsun' dedi konuğu morardı kaldı
Fatih Altaylı konuğunu rezil etti! 'Car car konuşuyorsun' dedi konuğu morardı kaldı