Tamamen yerli ve mili: Türkiye'nin yeni vurucu gücü envanterde!
TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yerli ve milli güdüm kiti HGK-82’nin (Hassas Güdüm Kiti) en yüksek yerlilik oranı ile envantere girdiği açıklandı.
Gelişmeyi Twitter hesabından duyuran TÜBİTAK SAGE, “Yerlilik oranı en yüksek yerli ve milli güdüm kiti HGK-82 envanterde! Savunma sanayiinde tam bağımsızlık hedefiyle…” ifadelerini kullandı.
HGK 82 ve L HGK 82'NİN ÖZELLİKLERİ
HASSAS GÜDÜM KITI-82
TSK’nin taktik güdümlü mühimmat ihtiyacinin AR-GE yoluyla özgün ve ulusal ürünler gelistirilerek karsilanmasi amaciyla, Hv.K.K.ligi’nin envanterindeki klasik akilsiz MK-82 mühimmatlari ANS ve KKS/ANS güdüm sistemleri ile akilli hale getirilmistir.
Kullanildigi Uçak Tipleri : F-4E/2020 ve F-16 PO-III
Çoklu Atis : F-16 uçagindan BRU-57 salani ile ayni anda dört adet kullanim
Görev Tipi : Hava - Yer
Güdüm Tipi : ANS/KKS
Harp Baslagi : MK-82
Menzil : 40.000 ft irtifa içiin 15 NM
Hedeften Sapma : <10 m (CEP)
Vurus Açisi : 20°- 90°
Kullanildigi Sapma : Sabit Hava Savunma Unsurlan / Endüstriyel Tesisler / Binalar
Hedefler Boy : 2587 mm
Agirlik : 590 lb
Kullanilan Tapa : FMU-139 Serisi, FMU-152A/B, ONUR 1 MOD-3
Üretici Ülke : Türkiye
Kit Yeteneklerine Genel Bakis
Düsük maliyet
Düsük istenmeyen hasar orani
Tüm hava sartlarinda gece gündüz görev yapabilme
Tümlesik ANS/KKS (Ing. INS/GPS) hassas vurus kabiliyeti
F-16 PO-III ve F-4E / 2020 savas uçaklarina sertifikasyon
Seçilebilir vurus açisi
Firsat hedeflerine taarruz
MIL-STD 1760 uyumlulugu
Platform Entegrasyon
F-4E/2020 uçaklarina sertifiye ilk ve tek yerli 500lb sinifi güdümlü mühimmat
Yazilimina müdahale edilemeyen PO-III tipi F-16’1ara uçaktan bagimsiz atis control
Kriptolu KKS kullanimi
Hedef Vurus Hassasiyeti
Tümlesik ANS / KKS ile 1Om’den küçük CEP degeri
Sadece ANS ile 25m’den küçük CEP degeri
Gelecekteki Gelistirme Planlari
NATO ESA (Evrensel Silah Arayüzü) uyumlulugu
Son güdümde lazer arayici destegi
BRU-57 entegrasyonu ile tek istasyonda iki adet kullanim
Milli KKS ve ANS entegrasyon yetenegi ile tam entegrasyon