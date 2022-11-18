Her şey 4 dakika içinde oldu! Berfin feci halde bulundu acılı anne: Ben affedecektim biraz vicdan
Muğla’da elektrikli bisikleti ile kaza yaparak hayatını kaybeden 18 yaşındaki Berfin Günden'in anne ve babası kazanın nasıl yaşandığını merak ettiklerini, kızlarına görüştükten 4 dakika sonra ulaşamadıklarını söyledi. Acılı anne, kızının kaza yaptığı yola kapanıp gözyaşı dökerek, "Allah rızası için biri görseydi, ambulansı arasaydı, çarpmış bile olsa ben affedecektim" dedi.
6 Ekim tarihinde yaz tatilinde ailesine destek olmak için bir otelde çalışan 18 yaşındaki Berfin Günden evden elektrikli bisikleti ile çıktı. Günden bisikleti ile yolda düştü. Yoldan geçen bir vatandaşın yerde yatan genç kızı görüp 112 Acil Servisi aramasının ardından sağlık ekipleri, genç kızı hastaneye kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız hayata tutunamadı. Acıları hala ilk günkü gibi taze olan aile, kazanın olduğu yere her gün gelerek kazayı gören olup olmadığını araştırıyor.
Berfin’in babası 59 yaşındaki Beşir Günden, "Ben kaza saatinde uyuyordum. Annesi uyandırırdı. 'Kızım kahvaltı yapmadan evden çıkma' demiş, o da ilk defa annesine 'hakkını helal et ben kahvaltı yapmayacağım' dedikten sonra çıkıp gidiyor. Telefonuna baktığımızda en son 06.58'te ablası ile konuşuyor sonra 7'yi 2 geçe arıyoruz bir daha ulaşamıyoruz. Ne olduysa o dört dakikada oldu diye düşünüyoruz. O saatlerde buradan geçen servis araçları, dolmuşlar, vatandaşlar gelip geçiyor biz kimseyi suçlamıyoruz ancak kazayı gören varsa ellerini vicdanına koysunlar ne olur bize anlatsınlar" dedi.
Acılı anne Naciye Günden, "Yoldan geçenler haber verseydi, belki kızım kurtulurdu. Allah rızası için biri görseydi, ambulansı arasaydı, çarpmış bile olsa ben affedecektim. Çünkü kazadır olmuştur derdim, benim kızım yarım saat burada kalıp kan kaybetmiş biraz vicdan diyorum" dedi.
Baba Beşir Günden, elektrikli bisikleti kazadan iki ay önce iş yeri servisine kolay gelsin gitsin diye aldıklarını belirterek, "Berfin bisikletini çok iyi kullanıyordu, yetenekliydi. Bisikletçiler bize 'üzerinde boya var' dediler hemen bisiklet İzmir kriminale gönderildi ama gelen raporda başka boya olmadığı yazıyordu, bu kez İstanbul kriminale gönderildi bisiklet" dedi.