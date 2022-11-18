Her şey 4 dakika içinde oldu! Berfin feci halde bulundu acılı anne: Ben affedecektim biraz vicdan

Berfin’in babası 59 yaşındaki Beşir Günden, "Ben kaza saatinde uyuyordum. Annesi uyandırırdı. 'Kızım kahvaltı yapmadan evden çıkma' demiş, o da ilk defa annesine 'hakkını helal et ben kahvaltı yapmayacağım' dedikten sonra çıkıp gidiyor. Telefonuna baktığımızda en son 06.58'te ablası ile konuşuyor sonra 7'yi 2 geçe arıyoruz bir daha ulaşamıyoruz. Ne olduysa o dört dakikada oldu diye düşünüyoruz. O saatlerde buradan geçen servis araçları, dolmuşlar, vatandaşlar gelip geçiyor biz kimseyi suçlamıyoruz ancak kazayı gören varsa ellerini vicdanına koysunlar ne olur bize anlatsınlar" dedi.