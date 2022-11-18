İfadesinde her şeyi itiraf etti: Taksim'deki bombalı saldırının kilit ismi gözaltına alındı!

Bölücü terör örgütü PKK’nın Suriye kolunda faaliyet gösteren ve İstanbul Beyoğlu’ndaki saldırının kilit isimleri arasında gösterilen firari terörist Bilal Hassan’ı Edirne’de karşılayan ve yurt dışına kaçmasını sağlayan Hüseyin Güneş’in de gözaltına alındığı öğrenildi.

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İstiklal Caddesi'ndeki bombalı eyleme ilişkin gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Hüseyin Güneş’in kimliğine Bilal Hassan’ı Edirne’ye kaçıranlar arasında yer alan Ammar Jarkas’ın ifadesinden ulaşıldığı öğrenildi. Eylemde lojistik destek sağlayan Jarkas’ın ifadesindeki diğer detaylar da ortaya çıktı.

Teröristi eylemden sonra Esenler’den alan kardeşi Ahmet Jarkas’la birlikte saldırının failleri Ahlam Albashır ile Bilal Hassan’ı kaçırmakla görevlendirilen Ammar Jarkas, şüphelileri il dışına götürme talimatının Ayn El-Aran’daki terörist Halil Mence’den aldığını itiraf etti.

"Bağcılar’a gidip beklemeye başladım"

Jarkas ifadesinde, “Olay günü 12.00’de beni arayıp 'Bir kadın, bir erkek alınacak' dediler. Ben Halil Mence’nin söylediği gibi Bağcılar’a gidip beklemeye başladım. Fakat gelen giden olmadı. Bunun üzerine Halil Mence’yi arayıp şahısların orada olmadığını söyledim. Bana dönüş yapacağını söyledi. Saat 4’e kadar oyaladı. Sonra saat 16.15 gibi erkek bir şahıs geldi. Arabaya bindi ve eşyaları olduğunu, onları alması gerektiğini söyledi. Birlikte kuru kahve satılan bir dükkana gittik. Dükkandan büyük beyaz poşet ve bir bavul aldı.

"Yaklaşık 2 saat sürdü yol"

Bu eşyaları arabaya yükleyip Edirne’ye götürdüm. Yaklaşık 2 saat sürdü yol. Yolda sürekli telefonla ilgileniyordu. Adının ne olduğunu sordum, 'Bilal' dedi. Sonra Halil Mence bir konum attı. Orada Bilal’i adının Hamza olduğunu bildiğim fakat gerçekte Hüseyin Güneş isimli kişinin karşılayacağını söylediler. Bilal’i Hüseyin Güneş’e bıraktım. Hüseyin, Bilal’i aldı.

"Ahlam Albashır’i gördüm

Ben Edirne’ye giderken Halil Mence beni aradı. Bir kadının acilen alınması ve Salı gününe kadar beklemesi gerektiğini söyledi. Ben de kardeşime yönlendirdim. Sonra Edirne’den döndüğümde eve gittim ve evde Ahmet ve ailesi, annem, babam ve daha önce hiç görmediğim Ahlam Albashır’i gördüm. Kardeşime 'Bu kim?' diye sorduğumda Halil Mence’nin bahsettiği kadın olduğunu, kadının zor durumda kaldığını ve Salı gününe kadar beklemesi gerektiğini söyledi. Sonra da siz geldiniz” dedi.

Edirne’de firari teröristi karşılayan Güneş’in de emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı ve sorgusunun ardından dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.