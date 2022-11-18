İstanbul Taksim'de bomba patlatan terörist Ahlam Albasır cezaevine götürüldü
İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklular, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık muayenelerinin ardından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne götürüldü.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan şüpheliler, sağlık muayenesi için geniş güvenlik önlemleri altında Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Şüpheliler, muayenelerinin ardından araçlara bindirilirken hastane bahçesinde bulunan bazı vatandaşlar "masum insanlardan ne istediniz" şeklinde tepki gösterdi.
Aralarında terörist Ahlam Albashır'ın da bulunduğu bazı tutuklular, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne konuldu.
Kadın teröristin Türkiye hikayesi ortaya çıkmıştı
İSTANBUL Taksim'de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısında bombayı İstiklal Caddesi'ne bıraktığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen Suriye uyruklu kadın terörist Ahlam Albashır'ın Türkiye hikayesi ortaya çıktı.