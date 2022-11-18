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İstanbul Taksim'de bomba patlatan terörist Ahlam Albasır cezaevine götürüldü

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İstanbul Taksim'de bomba patlatan terörist Ahlam Albasır cezaevine götürüldü

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklular, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık muayenelerinin ardından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne götürüldü.

İstanbul Taksim'de bomba patlatan terörist Ahlam Albasır cezaevine götürüldü

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan şüpheliler, sağlık muayenesi için geniş güvenlik önlemleri altında Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi.

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İstanbul Taksim'de bomba patlatan terörist Ahlam Albasır cezaevine götürüldü

Şüpheliler, muayenelerinin ardından araçlara bindirilirken hastane bahçesinde bulunan bazı vatandaşlar "masum insanlardan ne istediniz" şeklinde tepki gösterdi.

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İstanbul Taksim'de bomba patlatan terörist Ahlam Albasır cezaevine götürüldü

Aralarında terörist Ahlam Albashır'ın da bulunduğu bazı tutuklular, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne konuldu.

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İstanbul Taksim'de bomba patlatan terörist Ahlam Albasır cezaevine götürüldü

Kadın teröristin Türkiye hikayesi ortaya çıkmıştı
İSTANBUL Taksim'de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısında bombayı İstiklal Caddesi'ne bıraktığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen Suriye uyruklu kadın terörist Ahlam Albashır'ın Türkiye hikayesi ortaya çıktı.

 Bombayı koyduğu anın adım adım görüntüsü

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