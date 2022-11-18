Taksim bombacısının yakalandığı evdeki aile konuştu! Meğer balkondan atlamak istemiş...

Taksim'i kana bulayan Ahlam Albashır'ın yakalandığı evde yaşayan aile konuştu. Afrinli olan aile "Komşumuz, saldırının olduğu gece misafir diye getirdi, kim olduğunu bilmiyorduk" dedi. Baskının olduğu gece polisin geldiğini öğrenen Ahlam Albashır polisten kaçmak için balkondan atlamak istemiş

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İstiklal Caddesi’nde yaşanan bombalı saldırının şüphelisi Ahlam Albashır’ın yakalandığı evde ikamet eden Afrinli aile, kadının eski Arap komşuları tarafından “misafir” diye evlerine getirildiğini ve Ahlam Albashır’ı daha önce hiç görmediklerini söyledi.

Kendilerine “komplo” yapıldığını belirten Emine Heso ve 16 yaşındaki oğlu Mahmud Heso, evde ne internet ve telefon olmadığı için İstiklal Caddesi’nde yaşanan patlamadan haberdar olmadıklarını söyledi.

Erbil merkezli haber televizyonu Rudaw, İstiklal Caddesi’nde yaşanan bombalı saldırının şüphelisi Ahlam Albashır’ın yakalandığı Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’ndeki eve giderek burada ikamet eden Afrinli aile ile görüştü.

Aile, İstanbul Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin de yaralandığı saldırıyı yapan Ahlam Albashır'ın, komşuları tarafından olayın yaşandığı günün gecesi evlerine misafir olarak getirildiğini söyledi.

O gece (14 Kasım) Hatice o kızla (şüpheli Ahlam Albashir) evimize geldi. ‘Hayırdır Hatice dedim, bu kim?’ diye sordum. ‘Bu bizim misafirimiz, yarın Avrupa'ya gidiyor’ dedi

Yaşananlarla bir ilgilerinin olmadığını söyleyen aile, gözaltına alınan aile üyelerinin serbest bırakılmasını istiyor.

Ahlam Albashır'ın özel eşyaları hala evde duruyor

Zekeriya ve Emine Heso çifti, çocukları ile birlikte 2014 yılından itibaren Kanarya’daki bu evde kiracı olarak oturuyor. Çiftin 40 gün önce Nisa adında bir kızları oldu. Zekeriya Heso bir markette çalışarak ailesinin geçimini sağlıyordu.

Ancak 14 Kasım günü İstiklal Caddesi’nde yaşanan patlamanın ardından ailenin hayatı tamamen alt üst oldu. Gece eve baskın yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, Albashır’ı bu evde gözaltına aldı. Kadının özel eşyaları ise hala evde duruyor.

Rûdaw’a konuşan Emine Hesro, eski komşuları olan Halepli Arap Hatice ve oğlu Ahmed’in yanlarında genç bir kadın ile gece saat 12:00’de evlerine geldiğini söyledi.

Yapılan polis baskınında evde bulunan Ahlam Albashir, Hatice ve Ahmet Jarkas’ın yanı sıra Zekeriya Heso (43), Muhammed Heso (20), Mahmud Heso (21), Mesud Heso (34) ve Mahir Heso gözaltına alındı.

Yaklaşık 8 yıldır bu evde kiracı olarak ikamet ettiklerini belirten Emine Heso, olay gecesi yaşananları ise şöyle anlattı:

Yanında askeri bir pantolon vardı. Kadın ‘ben Halepliyim’ dedi.

“Eski komşularımız Hatice ve oğlu Ahmed evimize geldiler. Onlar 2 yıl önce buradan taşınmıştı. Arada bir bize gidip geliyorlardı. Bu apartmanın ikinci katında oturuyorlardı. O gece (14 Kasım) Hatice o kızla (şüpheli Ahlam Albashir) evimize geldi. ‘Hayırdır Hatice dedim, bu kim?’ diye sordum. ‘Bu bizim misafirimiz, yarın Avrupa'ya gidiyor’ dedi. Geçip oturdular, ben de onlara çay yaptım. Kız çay içti ve sonra ‘üşüyorum’ dedi. Yanında askeri bir pantolon vardı. Kadın ‘ben Halepliyim’ dedi. Burnunda ve çenesinde hızlamarı vardı. Siyah tenliydi. ‘Suriyelilere benzemiyorsun’ dedim. ‘Suriyeliyim’ dedi. Avrupa'daya niye gideceğini sordum. ‘Kimsem yok, kocam vefat etti, ablam Suriye'de o yüzden Avrupa'ya gideceğim’ dedi."

"Kocam eve geldikten hemen sonra polis baskını oldu"

Olay gecesi işten eve gelen eşi Zekeriya’nın da yaşananlarla hiç bir ilişkisi olmadığını ifade eden Emine Heso, “Gece yarısı eşim (Zekeriya Heso) işten eve geldi. Hatice’ye, ‘bu kadın kim, neden evime getirdin?’ diye sordu ve onu evimizden çıkarmalarını istedi. Zaten o esnada polisler de eve baskın yaptı. Burada bir akrabam vardı, yazık İslahiye’den gelmişti, burada çalışıyordu. Onu ve ilaçlarını almak için evimize gelen arkadaşımın oğlunu da gözaltına aldılar. Bir başka akrabam ve eşimi de alıp götürdüler. Bizim bu işle bir alakamız yok, kimdirler, nedirler tanımıyoruz” dedi.

Albashır balkon camını kırarak atlamak istedi, babam kapıyı açtı

Evin büyük oğlu Mahmud Heso, o gece yaşananların diğer bir tanığı. Heso, polilser kapıya geldiğinde Ahlam Albashır’ın balkondan aşağı atlamak istediğini ancak polisler tarafından yakalandığını söyledi.

Mahmud Heso, “Ben bir çanta dükkanında, babam da markette çalışıyor. O gece polisler kapıyı çaldığında kadın, polisler olduğunu anladı. Kadın balkon camını kırarak atlamak istedi. Babam polislere kapıyı açtı ve içeri giren polisler hızla kadını yakaladı” diye belirtti.