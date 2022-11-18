Fenerbahçe erken davrandı Galatasaray'a 3 çalım birden attı Beşiktaş'ı da devre dışı bıraktılar

Galatasaray ile Fenerbahçe transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. Cim Bom ve Kanarya Gençlerbirliği'nde forma giyen 3 yıldız için teklifte bulundu. Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, "Galatasaray olmaz, Fenerbahçe'yle masadayız." dedi.

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Transferde birçok kez karşı karşıya gelen Süper Lig'in 2 devi Galatasaray ve Fenerbahçe, bir kez daha yarış içerisine girdi. Arda Güler'i Ankara ekibinden alan sarı lacivertliler, Gençlerbirliği'nin genç takımında forma giyen 3 yıldızı kadrosuna katmak için hamlesini yaptı.

Bir yandan da Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray da, Mahmut Ceyhan Alyurt, Yiğit Eğin ve Can Bartu Çığır için harekete geçip başkan Niyazi Akdaş'a tekliflerini iletti.

Son yıllarda sık sık transferde savaş veren Galatasaray ve Fenerbahçe bir kez daha karşı karşıya... Ezeli rakipler, Gençlerbirliği formasını giyen ve geleceğin yıldızları olarak gösterilen Mahmut Ceyhun Alyurt, Yiğit Eğin ve Can Bartu Çığır'ı kadrosuna katmak için uğraşıyor.

U15 Milli Takımımız'da da görev yapan 3 genç yeteneği hangi takımın alacağı belirsizliğini korurken, Takvim Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş'la konuştu.

Beşiktaş'ın da ilgisi var

Çok net açıklamalarda bulunan Başkan Akdaş, "Galatasaray bu oyuncularımızı istedi, doğru. Ama ben kesinlikle 'olmaz' dedim. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile de konuyu konuştuk. Sayın Koç ile son görüşmeyi daha yapmadık. Ona göre bir plan ortaya çıkacak. Şartlar oluşursa 3 oyuncuyu da Fenerbahçe'ye verebiliriz. Ali Koç ile daha para konusunu da konuşmadık. Ama Arda Güler paketine dahil olacak bu isimler" ifadesini kullandı.