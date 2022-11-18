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Bakan Kurum başvuru sayısını açıkladı 'hayırlı olsun' dedi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Kurum başvuru sayısını açıkladı 'hayırlı olsun' dedi

İlk Evim İlk İş Yerim projesinde arsa ve iş yerine başvuru sayıları netleşti. Bakan Kurum, "Şimdiden hayırlı olsun." diyerek açıkladı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi" kapsamında, arsa için 1 milyon 177 bin 56, iş yeri için 73 bin 135 başvuru yapıldığını açıkladı.

Bakan Kurum "1 milyon 177 bin 56 vatandaşımız arsaya başvurdu. Müstakil arsa için 956 bin 79 Müşterek arsa için 220 bin 977 başvuru oldu. İş yeri için ise 73 bin 135 başvuru var. Şimdiden hayırlı olsun." dedi.

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