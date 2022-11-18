Gazeteci Faruk Bildirici ile FETÖ firarisi Cevheri Güven aynı noktada buluştu

Gazeteci Faruk Bildirici, Cüneyt Özdemir'e Diyarbakır seyahatleri ile ilgili sorular yönelterek kayyumdan para alıp almadığını sordu. Bu tür ithamlalar FETÖ firarisi Cevheri Güven'den de gelince, iki isim aynı noktada buluştu ancak bu durum Bildirici'yi rahatsız etti.

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FETÖ firarisi Cevheri Güven, bir süre önce Youtube kanalında Cüneyt Özdemir ile ilgili iddialar ortaya atmıştı. Cevheri Güven'e göre "Cüneyt Özdemir para karşılığında gazetecilik yapıyordu." Cüneyt Özdemir'den firari Cevheri Güven'e gereken cevap geldi ve ses soluk kesildi. Ancak bu kez de Faruk Bildirici'den ses geldi. Bildirici Ombudsman sıfatıyla Cüneyt Özdemir'e sorular sormaya başladı. Özdemir ise, "Kardeşim sen kimsin, biz seni tanımıyoruz" diyerek Bildirici'nin sorularına yanıt vermedi.

Hadi Özışık ve Adem Metan da Youtube kanallarının reklam işbirliği yapabileceklerine dair birer video yayını yaptı... Ve fakat Faruk Bildirici susmadı, suçlamalarını sürdürerek Cüneyt Özdemir'e yönelik yazılar kaleme aldı. Hadi Özışık ise, Faruk Bildirici'nin, FETÖ firarisi Cevheri Güven ile aynı noktada buluştuğunu söyledi.

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