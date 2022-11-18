CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TTB İkinci Başkanı'nı kabul etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten'i kabul etti. Kılıdçaroğlu'na Veli Ağbaba da eşlik etti.Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten ve beraberindeki heyetle görüştü.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezindeki kabulde, Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba eşlik etti.