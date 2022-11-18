FOX Tv, FETÖ'cü Enes Kanter'e 'En Değerli Vatansever' ödülü verdi

ABD televizyonunda firari FETÖ’cü Enes Kanter “Türkiye’yi ve Erdoğan’ı eleştirdiği için tehdit edilen Enes Kanter, Çin’i de korkusuzca eleştirdi. Cesur ve açık sözlü birisi. Soy adını ‘Özgürlük’ olarak değiştirdi” şeklinde tanımlandı. Bu ödülle birliktEnes Kanter, Amerikan değerlerini en iyi şekilde temsil ettiği gerekçesiyle “ABD’nin En Değerli Vatanseveri” seçilmiş oldu.