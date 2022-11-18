FOX Tv, FETÖ'cü Enes Kanter'e 'En Değerli Vatansever' ödülü verdi
ABD'nin etkili yayın organlarından ve Cumhuriyetçi Partililerin kanalı olarak bilinen Fox, FETÖ lideri Fethullah Gülen'in manevi oğlu basketbolcu Enes Kanter'e "En Değerli Vatansever" ödülünü verdi. Fox TV tarafından Enes Kanter, "Özgürlüğüne düşkün, siyasi aktivist, Amerikan değerlerinin savunucusu" olarak tanıtıldı.
ABD’de Cumhuriyetçilerin kanalı Fox, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in manevi oğlu olan firari FETÖ’cü Enes Kanter’e “En Değerli Vatansever” ödülünü verdi. Amerikan televizyonunda "Özgürlüğüne düşkün, siyasi aktivist, Amerikan değerlerinin savunucusu" olarak tanıtılan Enes Kanter, ödülü aldığı sırada Türkiye'deki anılarını anlatırken yine skandal ifadeler kullandı.
ABD televizyonunda firari FETÖ’cü Enes Kanter “Türkiye’yi ve Erdoğan’ı eleştirdiği için tehdit edilen Enes Kanter, Çin’i de korkusuzca eleştirdi. Cesur ve açık sözlü birisi. Soy adını ‘Özgürlük’ olarak değiştirdi” şeklinde tanımlandı. Bu ödülle birliktEnes Kanter, Amerikan değerlerini en iyi şekilde temsil ettiği gerekçesiyle “ABD’nin En Değerli Vatanseveri” seçilmiş oldu.
Fox, Kanter'in Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik haddi aşan sözlerini açık sözlülük olarak değerlendirdi. Basketbol kariyerini sessizlerin sesi olmak için feda ettiği iddia edilen Kanter'in FoxNews'ta "En Değerli Vatansever" ödülünü alkışlar eşliğinde aldığı belirtildi.
Kanter, ödülü aldıktan sonra yaptığı konuşmada yine Türkiye'yi hedef aldı. Türkiye'de Batı karşıtı duyguların çok yaygın olduğunu belirten Kanter, arkadaşlarının onu Amerikan bayrağı ve haç yakmaya zorladığını iddia etti.