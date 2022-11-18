Fenerbahçe milli futbolcu için harekete geçti! Transferde takas planı devrede

Süper Lig'e Dünya Kupası sebebiyle verilen aranın ardından ligde lider konumda bulunan Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı lacivertli yönetim devre arasında kadrosuna katmak üzere stoper arayışına girerken Adana Demirspor'un milli futbolcusu Samet Akaydın'ın peşine düştüğü iddia edildi. Öte yandan Fenerbahçe'nin flaş transferde takas planını öne sürmeyi planlıyor. İşte detaylar...

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Fenerbahçe yerli olması ve ligde başarılı bir performans sergilemesi sebebiyle Samet Akaydın'ın peşine düştü. Kanarya, 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyu takasla bitirmek istiyor. Teklif edilecek futbolcu ise Serdar Dursun. Jorge Jesus'un planları arasında bulunmayan futbolcunun adı sezon başında da Adana ekibiyle anılmıştı. Ancak deneyimli golcü sezon başında takımdan ayrılmak istememişti. Takımda aldığı süreden memnun olmayan Serdar'ın ise devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

"Samet'e ciddi teklifler var"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ise geçtiğimiz günlerde Samet Akaydın hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Sancak, "Samet'e ciddi teklifler var. Şu an erken. Fiyatını bulduysa ve gittiğinde takımı zor durumda bırakmayacaksa olur. Ama şu anda gündemimizde yok" ifadelerini kullandı.

28 yaşındaki savunmacı, Mavi Şimşekler ile bu sezon Süper Lig'de 13 maça çıktı ve 1 gol attı. Tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro.