Kıydığı nikah ve dekolte kıyafetler olay olmuştu! Nihat Hoca olayın gerçeğini anlattı

Ünlü şarkıcı Sevim Egesoy'un kızının dekolteli ve içkili düğününde imam nikahı kıydığı iddiası hakkında konuşan Nihat Hatipoğlu, "Benim görevim sadece hacı, hocaya dini anlatmak değil" dedi.

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Nihat Hatipoğlu, ünlü şarkıcı Sevim Egesoy'un kızının dekolteli ve içkili düğününde imam nikahı kıydığı iddiası hakkında konuştu. Düğünde nikah kıymadığını söyleyen Hatipoğlu, "Anormal bir durum ve içki yoktu. Görüntü alanlar da normal giyimliydi" dedi. Haberler.com'un YouTube stüdyosuna konuk olan Hatipoğlu çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"İslam'ın yumuşak olan yüzünü göstermeye çalıştım"

Haberler.com'a konuşan olan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, hakkındaki iddialara cevap verdi. İslami öğretmek için davet edildiği her yere gideceğini söyleyen Hatipoğlu, "Türkiye'de daha önemli konular varken bunları konuşmamak gerekir. Toplumun her kesimi tarafından takip edilen bir insanım. Toplumun her kesiminden insanla da fotoğraf çektirmişimdir. İslam'ı tebliğ etmek için bir kişi kazanacaksam binlerce kilometre gitmeye razıyım. Ben hayatım boyunca hep insanları kurtarmaya ve İslam'ı anlatmaya gayret ettim. İslam'ın yumuşak olan yüzünü göstermeye çalıştım ama hep farklı şeyler gösteriliyor. Tebliğ tarzım sadece cami değil, her yerde var. Bir yere davet edildiğimde bir fayda sağlayacaksam hayır demem" dedi.

Dini nikahı ben değil, Lübnanlı Müftü kıydı. Daha önce yanıma gelenleri kırmayarak uçak ve konferanslarda da nikah kıymışlığım oldu. Müftü nikahı kıydıktan sonra biz eşimle düğünden ayrıldık.

"Düğünde içki yoktu"

Katıldığı düğünde imam nikahı kıymadığını söyleyen Hatipoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Türk kızımız ile Lübnan asıllı damadın düğünüydü. Bir kardeşimiz arayarak dini nikahlarını kıymamı istedi. İki gencin çok istediğini duyunca kıramadım. Eşimi de alarak düğüne gittim. Bizi karşıladıkları yerde anormal bir durum görmedim. Lübnan Müftü Yardımcısı ve Filistinli bir hocamız daha vardı. Aynı zamanda üst düzey konuklar da vardı. 10-15 dakika düğünde İslam'ı anlattım ve dua ettim. Dini nikahı ben değil, Lübnanlı Müftü kıydı. Daha önce yanıma gelenleri kırmayarak uçak ve konferanslarda da nikah kıymışlığım oldu. Müftü nikahı kıydıktan sonra biz eşimle düğünden ayrıldık. Bizden sonra semazen gösterisi ve eğlenceler oldu. O ortamda gördüğüm kadarıyla içki yoktu. Nikah kıyılırken de düğünde anormal bir durum yoktu. Görüntü alanlar da son derece makul giyimliydi. Herkesin bu durumdaki görüşü farklıdır ve anlayışlı karşılamak gerekiyor."