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THY’den öğrenci ve öğretim görevlileri için indirim

THY’den öğrenci ve öğretim görevlileri için indirim

Türk Hava Yolları yurt dışına gidecek öğrenci ve öğretim görevlilerine yüzde 15 indirim kampanyası için bir protokol imzaladı.

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Türk Hava Yolları ile Türkiye Ulusal Ajansı arasında Erasmus+ ve/veya Avrupa Dayanışma (ESC) programlarına kayıtlı olan öğrenci/öğretim görevlileri için bir protokol imzalandı.

İmzalanan protokol kapsamında akademik çalışmaları için yurt dışına seyahat edecek öğrenci ve öğretim görevlilerine yakıt ve vergiler hariç net bilet fiyatı olan ‘baz ücret’ üzerinden yüzde 15 oranında bilet indirimi sağlanacak.

Türk Hava Yolları indirim protokolü kapsamında yurt dışına çıkış ve yurt dışından dönüş için kullanılacak tüm uçuşlar dahil olmak üzere tüm biletleri kapsamaktadır. Tek yönlü bilet alımlarını da içeren protokol, Türkiye’den yurt dışına gidilen havalimanı ile yurt dışından Türkiye’ye dönülen havalimanı birbirinden farklı olduğu durumlarda da geçerli olacaktır. Ayrıca, bu iş birliği çerçevesinde tüm uçuşlarda geçerli olmak üzere toplamda 40 kilo bagaj hakkı verilecek.

Protokol kapsamında indirimden yararlanacak olan yolcuların, daha önce almış oldukları ve geçerli olan Miles&Smiles üyelik numaralarını https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr adresi üzerinden bireysel giriş yaparak sisteme girmeleri gerekiyor. Bu aşamadan sonra sistem tarafından kişiye özel olacak şekilde promosyon kodu üretilecek ve kampanyadan faydalanmak için bu kod kullanılacak.

THY
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