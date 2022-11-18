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Pençe-Yıldırım şehidi Sinan İnak, son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Yıldırım şehidi Sinan İnak, son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu’nda, bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen roketli saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak, memleketi Osmaniye’de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak’ta düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu’nda arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen roketli saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak, sabah saatlerinde memleketi Osmaniye'ye getirildi.

İkindi saatlerinde Düziçi Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin cenazesi helallik için Gümüş köyünde bulunan baba ocağına götürüldü. Baba ocağında helallik alınmasının ardından tören alanına getirilen Şehit Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak’ın Türk bayrağına sarılı tabutu askeri manga tarafından cenaze aracından alınarak musalla taşına konuldu.

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazıyla birlikte helallik alınmasının ardından askeri manga tarafından omuzlara alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu tekbirler eşliğinde top arabasına götürüldü.

Emine İnak ile evli olan Şehit Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak, köy mezarlığında dualar edilerek gözyaşları arasında toprağa verildi.
Törene katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şehidin annesi, eşi ve yakınlarını bir an olsun yalnız bırakmadı.

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