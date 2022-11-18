Parkta yürüyüş yaparken neye uğradığını şaşırdı! "Kurtarın diye bağırırken..."

AYDIN'ın Söke ilçesinde tasmasız dolaştırılan köpeğin saldırdığı kadın hastaneye kaldırıldı. Saldırıya uğrayan Kara "Ben 'kurtarın' diye bağırırken sahibi geldi. Zar zor köpeğin ağzından kurtuldum" dedi.

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Parkta yürüyüş yapan Semra Kara (50), tasması bulunmayan köpeğin saldırısına uğradı. Sahibinin müdahalesiyle köpek uzaklaştırılırken kolundan yaralanan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Kara, köpeğin tasmasız gezdirilmesine tepki gösterdi. Kara, "Aniden üzerime geldiğini görünce korktum. Doğrudan koluma saldırdı. Kolumdan et parçası kopardı daha sonra parmaklarımı ısırmaya başladı. Ben 'kurtarın' diye bağırırken sahibi geldi. Zar zor köpeğin ağzından kurtuldum. Daha sonra ambulans geldi ve hastaneye sevk edildim." ifadelerini kullandı.