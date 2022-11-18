Joao Pedro'nun menajeri ayrılık haberlerine son noktayı koydu! "Takımda kimsede olmayan..."

Fenerbahçe'nin sezon başında Cagliari'den kadrosuna kattığı Joao Pedro için ayrılık haberlerine menajeri son noktayı koydu. Piccoli yaptığı açıklamada 'Pedro'nun ayrılık haberleri var ancak Pedro Fenerbahçe'de çok mutlu ve kesinlikle ayrılmak istemiyor. Bence Joao, takımda kimsede olmayan oyunlara ve oyun içgörülerine sahip harika bir oyuncu" dedi.

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Fenerbahçe'nin Galatasaray ile büyük bir rekabete girdiği ve sonunda mutlu sona ulaştığı Joao Pedro beklentilerin altında kaldı. 30 yaşındaki futbolcunun menajeri Marco Piccioli oyuncunun performansı ve Fenerbahçe'deki geleceği hakkında konuştu.

Taraftarlar tarafından hayal kırıklığı olarak gösterilen Pedro'nun menajeri açıklamalarda bulundu.

"Kesinlikle ayrılmak istemiyor"

"Pedro'nun ayrılık haberleri var ancak Pedro Fenerbahçe'de çok mutlu ve kesinlikle ayrılmak istemiyor. Bence Joao, takımda kimsede olmayan oyunlara ve oyun içgörülerine sahip harika bir oyuncu. Jesus'un sisteminde farklı pozisyonlarda oynuyor ama kesinlikle 10 numara onun için daha uygun pozisyon. Ama Pedro dingin ve Fenerbahçe'de mutlu ve futbolda bu uyumu geçebilecek bir yetenek. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu kazanmak için takıma katkı vermeyi çok istiyor."

Pedro bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamdan 15 karşılaşmada görev aldı. Yıldız futbolcu bu maçlarda 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.