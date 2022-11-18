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İzmir'de 79 gün sonra beklenen oldu! Devamı gelecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir'de 79 gün sonra beklenen oldu! Devamı gelecek

İzmir'de 79 gün sonra etkili olan ve aralıklarla etkisini artıran sağanak nedeniyle küçük çaplı su baskınları ve trafikte aksamalar yaşandı.

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Yağışın en son 31 Ağustos'ta görüldüğü İzmir'de kent genelinde sağanak etkili oluyor. Etkisini zaman zaman artıran yağışın neden olduğu rögar taşkınları sonucu bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintilerine müdahale ediliyor.

Öte yandan, yağışın etkisini artırdığı Seferihisar ilçesinde bir pazar yerinde su baskını yaşandı. Belediye ekiplerinin müdahalesiyle su tahliye edilirken esnaf temizlik çalışması yaptı.

Lodosla birlikte etkili olacak yağışın cumartesi günü akşam saatlerine kadar devam etmesi, pazartesi itibarıyla bölgenin yeni yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

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