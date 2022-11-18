Dikkat çeken Türkiye haberi! 'Gelişmiş ülkeler' statüsüne çıktı

Türkiye'nin ekonomik yükselişi ve tarihe geçen diplomatik başarısı dünyada yankı uyandırmaya devam ediyor. Çin'de yer alan bir makalede, Türkiye'nin son dönemdeki atılımlarıyla 'gelişmiş ülkeler' statüsüne çıktığı belirtildi.

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Türkiye'nin diplomatik ve ekonomik başarılarına dikkat çekilen makalede, "Türkiye, belki de hiçbir zaman uluslararası toplumun şu an olduğu kadar ilgi odağı olmadı." ifadelerine yer verildi.

Türkiye yüzyılı çin'de gündemde!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu "Türkiye Yüzyılı" programı, Çin'in resmi ajansı Şinhua'da yer alan bir makalede değerlendirildi.

Makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yıl dönümü kutlamaları esnasında, "Türkiye Yüzyılı"nda hedefin siyasette, ekonomide, teknolojide, askeri alanda ve diplomaside dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer almak olduğunu açıkladığı hatırlatıldı.

Şinhua makalesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ne geri kalmış ne de gelişmekte olan bir ülke. Türkiye zaten gelişmiş ülkeler arasında." sözlerine atıfla, "World Population Review'a göre gelişmiş ülke olmanın şartı, İnsani Gelişme Endeksi'nin 0,8'e ulaşmasıdır. Türkiye, 0,807'ye ulaşan endeksiyle gelişmiş ülkeler arasında yer alıyor." tespitine yer verildi.

"Pandemiye rağmen Türk ekonomisi büyüme ivmesini korudu"

Makalede, AB'nin 2022 Türkiye Raporu'na göre, gelişmişlik derecesinin ekonomik standartlarla ölçüldüğü belirtilirken, raporda, salgının ve küresel ekonomideki genel gerileme eğiliminin etkilerine rağmen, Türkiye ekonomisinin büyüme ivmesini koruduğunun vurgulandığına işaret edildi.

Şinhua'ya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'gelişmiş ülke' açıklamasındaki dayanağı, iç yönetişimin iyileşmesi ve hızlı ekonomik büyüme olarak gösteriliyor.

"Arabuluculuk söz konusu olduğunda akla gelen ülke: Türkiye"

Makalede, Türkiye'nin uluslararası nüfuzunun son yıllarda arttığı ve uluslararası imajının da iyileştiği belirtildi. Türkiye'nin hiçbir zaman uluslararası toplumun şu an olduğu kadar ilgi odağı olmadığı ifade edildi.

Diplomasi ağının genişliği bakımından da Türkiye'nin dünyada ilk sıralarda yer aldığı vurgulanırken, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, AGİT ve İslam İşbirliği Teşkilatına başkanlık yapan tek ülke olduğunu, ara buluculuk söz konusu olduğunda akla Türkiye'nin geldiği belirtildi.

"Erdoğan'ın açıklaması ülkenin geleceğe bakışının temelini oluşturuyor"

Makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin 2023 hedeflerini ve 2053 vizyonunu açıklarken "Türkiye Yüzyılı" girişimini ortaya koymasına atıfla şu ifadelere yer verildi:

"Erdoğan'ın söyleminin ardındaki mantığa bakıldığında, Türkiye'nin gelişmiş ülkeler arasına girdiği ifadesi, ülkenin geleceğe bakışının temelini oluşturuyor. Erdoğan, Türkiye'nin kapsamlı bir güç gelişimi gösterdiğini, çalkantılı bir dünyada insanlara moral verdiğini ifade ederek 2023 seçimleri için de hazırlık yapıyor