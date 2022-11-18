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Süleyman Soylu’dan HDP’li Turan’a: Terörist bozuntusu terbiyesiz

Süleyman Soylu’dan HDP’li Turan’a: Terörist bozuntusu terbiyesiz

İçişleri Bakanlığı'nın bütçe sunumu esnasından el kol sallayan HDP Milletvekili Rıdvan Turan'a Süleyman Soylu sert tepki gösterdi. Soylu, "Otur aşağıya terörist bozuntusu terbiyesiz" dedi.

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı. Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlığının yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın 2023 bütçeleri üzerinde sunum yaptı.

Terörle mücadele konusu açılınca HDP rahatsız oldu

Bakan Soylu'nun sunum yaptığı sırada konu terörle mücadeleye gelince HDP'li komisyon üyelerinden bir anda sesler yükselmeye başladı.

Süleyman Soylu sert tepki gösterdi

Süleyman Soylu, konuşması esnasında el kol sallayarak konuşmayı bölmeye çalışan HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'a sert tepki gösterdi.

"Terörist bozuntusu terbiyesiz"

"Elini kaldırma, elini kaldırma, terörist bozuntusu terbiyesiz." diyerek tepki gösteren Süleyman Soylu, "Otur aşağıya, niye ayağa kalkıyorsun, hadi gelsene." dedi.

"Amerika’nın oyuncağı"

"Sabah akşam polisi suçluyorsunuz askeri suçluyorsunuz teröristler sizi, otur aşağıya Amerika’nın oyuncağı." ifadelerini kullandı.

Kavganın büyümesi üzerine Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz araya girerek ortamı sakinleştirmeye çalıştı.

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