BIST 4.527
DOLAR 18,62
EURO 19,24
ALTIN 1.048,19
HABER /  GÜNCEL

Ruhsatsız tabancayla yakalandı! Savunması 'pes' dedirtti

Ruhsatsız tabancayla yakalandı! Savunması 'pes' dedirtti

Şüphe üzerine durdurulan otomobilin sürücüsü 41 yaşındaki B.B.'nin hareketlerinden şüphelenen ekipler araç ve üst araması yaptı. Aracın içerisinde ruhsatsız tabanca bulunmasının ardından B.B.'nin kendini savunmak için söylediği sözler 'pes' dedirtti.

Abone ol

Olay, Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ve mahalle bekçileri durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen B.B. (41) isimli sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen ekipler Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araç ve üst araması yaptı. Şahsın üzerinde yapılan aramada her hangi bir suç unsuruna rastlanmazken, araç içerisinde bekçiler tarafından yapılan aramada koltuk arasına gizlenmiş ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 10 mermi ele geçirildi.

'Devletimiz ruhsat vermiyor'

Araçta silahın bulunmasının ardından rahat tavırlarıyla dikkat çeken sürücü kendine sorulan sorulara verdiği cevapla da pes dedirtti. Tarım ve hayvancılıkla uğraştığını belirterek silah taşımaya mecbur olduğunu dile getiren sürücü, “Ruhsatı devletimiz vermediği için mecbur ruhsatsız alıyoruz. Yani biz de isteriz yani ruhsatlı silahımız olsun. Arazide bizde kendimizi koruyalım. Yani kendimce tedbir almaya çalışıyorum” dedi. İlginç savunması ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken sürücü gözaltına alınırken, ruhsatsız tabanca ve mermilere el konuldu. Sürücü ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. 

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'li belediyelerin terör örgütlerine yaptıklarını açıklayacağım
CHP'li belediyelerin terör örgütlerine yaptıklarını açıklayacağım
Bakan Koca'dan önemli uyarı: Yeri ve zamanı gelmeden kullanmayın
Bakan Koca'dan önemli uyarı: Yeri ve zamanı gelmeden kullanmayın
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Stefan Kuntz: Arda beklediğimden çok daha olgun bir profil
Stefan Kuntz: Arda beklediğimden çok daha olgun bir profil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zelenski'ye tahıl koridoru teşekkürü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zelenski'ye tahıl koridoru teşekkürü
Süleyman Soylu’dan HDP’li Turan’a: Terörist bozuntusu terbiyesiz
Süleyman Soylu’dan HDP’li Turan’a: Terörist bozuntusu terbiyesiz
Kemal Kılıçdaroğlu, Kilis’te Suriyeli mültecilerle görüştü
Kemal Kılıçdaroğlu, Kilis’te Suriyeli mültecilerle görüştü
HDP'li Paylan'ın saldırı iması: Bakan Soylu'dan çok sert cevap
HDP'li Paylan'ın saldırı iması: Bakan Soylu'dan çok sert cevap
İzmir'de 79 gün sonra beklenen oldu! Devamı gelecek
İzmir'de 79 gün sonra beklenen oldu! Devamı gelecek
İzmir'de iki noktada orman yangını
İzmir'de iki noktada orman yangını
Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı bunu yüzde 45-46'ya çıkarabileceğimizi hesaplayabiliyoruz
Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı bunu yüzde 45-46'ya çıkarabileceğimizi hesaplayabiliyoruz