Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na hamburger göndermesi

Geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa eden Aslı Baykal, yine çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. Baykal, Kılıçdaroğlu'na hamburger göndermesinde bulundu!

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CHP'den istifa eden Aslı Baykal, eleştirilere sosyal medya hesabından cevap verdi.

Türk milleti için özgürlük ve demokrasi istediğini belirten Baykal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na isim vermeden yüklendi.

Kılıçdaroğlu'na gönderme!

Kılıçdaroğlu'nun ABD ve İngiltere'ye düzenlediği seyahatlerine göndermede bulunan Aslı Baykal, ''Özgürlükçü olmak için gayrı milli olmak zorunluluğu yoktur. Elbette özgürlükçü ve demokratım ve elbette milliyim. Benim çizdiğim siyasal model budur. Özgürlüğü ve demokrasiyi Türk milleti için istiyorum. Bu da Türk milleti ile beraber inşa edilir. Amerikan hamburgercisinde veya Londra tefecisinde değil.'' ifadelerini kullandı.