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Twitter'da istifa depremi! Elon Musk'ın hamlesi ters tepti: "Twitter'ı kurtarmak zor olacak"

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Twitter'da istifa depremi! Elon Musk'ın hamlesi ters tepti: "Twitter'ı kurtarmak zor olacak"

osyal medya şirketi Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk'ın çalışanlarına uzun çalışma saatlerine hazırlıklı olmaları ya da istifa etmeleri çağrısının ardından çok sayıda kişinin istifa ettiği bildirildi. Yaşanılan peş peşe istifaların ardından bir kullanıcı "Burayı harika bir yer haline getiren herkes ayrılıyor gibi. Kalan personel ne kadar fazla çalışırsa çalışsın Twitter'ı buradan kurtarmak çok zor olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Twitter'da istifa depremi! Elon Musk'ın hamlesi ters tepti: "Twitter'ı kurtarmak zor olacak"

Teknoloji haberleri yapan The Verge internet sitesi, Musk'ın elektronik postasının ardından Twitter'da şirket içi mesajlaşmada kullanılan "Slack" kanalında çok sayıda istifa mesajlarının paylaşıldığını iddia etti.

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Twitter'da istifa depremi! Elon Musk'ın hamlesi ters tepti: "Twitter'ı kurtarmak zor olacak"

Şirket çalışanlarından Satanjeev Banerjee isimli mühendis, yaptığı paylaşımda, "Ve aynen böyle 12 yıl sonra Twitter'dan ayrıldım." ifadesini kullandı.

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Twitter'da istifa depremi! Elon Musk'ın hamlesi ters tepti: "Twitter'ı kurtarmak zor olacak"

Başka bir Twitter çalışanı da "görevinin Twitter 1.0 ile bittiğini ve Twitter 2.0'da" olmak istemediğini yazdı.

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Twitter'da istifa depremi! Elon Musk'ın hamlesi ters tepti: "Twitter'ı kurtarmak zor olacak"

Bir diğer kullanıcı da mesajında "Burayı harika bir yer haline getiren herkes ayrılıyor gibi. Kalan personel ne kadar fazla çalışırsa çalışsın Twitter'ı buradan kurtarmak çok zor olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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