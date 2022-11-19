Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu vefat etti Celal Kılıçdaroğlu'nun ölüm nedeni

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu yaşamını yitirdi. Kılıçdaroğlu'na muhalif söylemleriyle tanınan Celal Kılıçdaroğlu'nun ölüm nedeni kalp yetmezliği olarak açıklandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, evinde aniden fenalaşarak kalp yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ikamet eden Celal Kılıçdaroğlu (68), 10 Ekim'de solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle rahatsızlanarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Evinde vefat etti

Evli ve 2 çocuk babası Celal Kılıçdaroğlu, bugün 22.00 sıralarında Karabaş Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın 2'nci katındaki evinde aniden fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, Celal Kılıçdaroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kılıçdaroğlu'nun cenazesi, saat 14.00'te Tavşantepe Cemevi'nde kılınacak namazın ardından Kent Mezarlığı'na defnedilecek.

Kılıçdaroğlu ziyaret etmişti

Öte yandan, geçtiğimiz 14 Ekim'de Kocaeli'ye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yoğun bakımda tedavi gören kardeşini ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında bilgi almıştı.

AK Parti'ye üyelik başvurusu reddedilmişti

Celal Kılıçdaroğlu, 2019 yılında AK Parti Konak İlçe Başkanlığı'nda partiye üyelik başvurusunda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu'nun partilerine İzmir'den üyelik için başvurduğunu ifade eden AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, "Biz aile içindeki bir anlaşmazlığın siyasete alet edilmesini doğru bulmadığımız için başvurusunu reddetmek durumunda kaldık. Biz, bu çekişmenin ne içerisinde olmak ne de böyle bir şeye prim vermek istemiyoruz." diye açıklama yapmıştı.

Celal Kılıçdaroğlu kimdir?

Celal Kılıçdaroğlu (8 Nisan 1954; Ballıca, Nazımiye), Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşlerinden biridir. Ağabeyi Kemal Kılıçdaroğlu'na muhalif söylemleriyle tanınmaktadır.

Celal Kılıçdaroğlu, Alevi bir ailede tapu memuru Kamer Bey ile ev hanımı Yemuş Hanım'ın yedi çocuğunun en küçüğü olarak 8 Nisan 1954'te Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Ballıca köyünde dünyaya geldi. Ailenin daha önce sahip olduğu 'Karabulut' soyadı, yaşadıkları köyde herkesin aynı soyadını taşıması nedeniyle, babası tarafından 1950'lerde 'Kılıçdaroğlu' olarak değiştirildi. İlkokul ve ortaokulu Patnos'ta tamamladı. Liseyi Patnos'ta okuyorken müzik öğretmeni kendisinden önce türkü söyleyenlere güldüğü için Kılıçdaroğlu'nu dersten bıraktı. Karnesini babasına gösteren Celal Kılıçdaroğlu, bütünleme sınavına gireyim mi? diye sordu. Babası sen bilirsin deyince liseyi bırakmaya karar verdi. Çalışma hayatına 1982'de 6 ay çalıştığı Tunceli Devlet Su İşleri'nde mevsimlik işçi olarak başladı. 20 aylık askerliğini Mamak ve Patnos'ta yaptı. Ardından Kocaeli'deki abisi Ali Kılıçdaroğlu'nun yanına taşınan Celal Kılıçdaroğlu, inşaat işlerinde çalıştı. 1992'de abisinin imar müdürü olarak çalıştığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde ustabaşı olarak çalışmaya başladı.

Emekli olduğu 2007'ye kadar burada çalıştı. Sonrasında İzmir'e giden Kılıçdaroğlu, Seydi Baba Türbesi ve Rekreasyon Alanı Projesi'nde bekçi olarak çalışmaya başladı. Basında çıkan haberlerden dolayı bu işten çıkarılan Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyeye ait olduğu iddia edilen bir inşaatta bekçilik yapmaya başladı.

2013'te CHP'den Buca belediye meclis üyesi aday adayı oldu ancak üye olarak seçilmedi. 2015'te Kuşadası'na yerleşen Kılıçdaroğlu, eşinin yeğeninin pansiyonunda kafeterya işletmeye başladı.

Evli olan Kılıçdaroğlu'nun birer yıl arayla doğan bir kız ve erkek çocuğu vardır.