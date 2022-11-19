Ankara'da tüyler ürperten olay! Eşini öldürdükten sonra kendisini araç içinde yakarak intihar etti

Yuva Köyü mevkiinde boş bir arazide otomobil içerisinde patlama bilgisi alan polis ekipleri, katil zanlısı Yaşar Ç.nin içinde bulunduğu LPG’li otomobili patlatarak intihar ettiğini belirledi. LPG’li aracın patlaması ile beraber araç ve içerisinde bulunan katil zanlısı Yaşar Ç. yanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği aktarıldı.