ABD'de flaş Donald Trump gelişmesi! Soruşturma için özel uzman atandı

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, eski Başkan Donald Trump ile ilgili "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarını yürütmek üzere özel uzman atadı.

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, Trump'ın soruşturmalarını yürütmek üzere yeni özel uzman atandığını duyurdu.

Bakan Garland, atanan yetkili uzmanın, Trump'ın gizli hükümet belgelerini kendi evine götürmesine ilişkin soruşturmayı hem de 2020 başkanlık seçimleri sonrası barışçıl bir şekilde yetki devrine müdahale girişimlerine ilişkin soruşturmayı yürüteceğini söyledi.

Garland, bu göreve atadığı yeni ismin, savaş suçları savcısı Jack Smith olduğunu belirterek, "Şu anda özel bir danışman atamak yapılacak en doğru şey" dedi.