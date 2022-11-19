Togg kullanıcıları için beklenen uygulama çıktı yüzde 25 indirim olabilir

TOGG yollara çıktığında enerjisini nereden alabileceğini gösterecek ŞarjetTR uygulaması EPDK tarafından geliştirildi. 1 Ocak 2023'te devreye girecek uygulama ile elektrikli araçla seyahat eden vatandaşlar güzergâhları boyunca yer alan şarj istasyonlarının konumlarını görebileceği gibi şarj istasyonlarının boş ve doluluk bilgisine erişme ve randevu alma gibi seçeneklere de erişebilecek.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) uzun bir süre önce elektrikli şarj istasyonlarına ilişkin çalışmalarına başlarken, ilgili kurum ve sektör temsilcileri ile de görüşerek diğer ülke uygulamalarının birçoğunu inceledi.

Sabah'ta yer alan habere göre elektrikli araçlar için şarj istasyonlarının kurulması, şarj altyapısının gelişmesi ve tüm ülkeyi kapsayacak bütüncül bir şarj ağının oluşması amacıyla "Şarj Hizmeti Yönetmeliği" ve diğer ikincil düzenlemeleri hazırlayan kurum, yapılan düzenlemelerle elektrikli araç sahiplerinin kaliteli ve sürekli şarj hizmeti alması için çalışmalarını hızlandırdı.

Uygulama ile vatandaşlara yavaş ve hızlı şarj seçenekleri de sunulacak. Hızlı şarj, daha pahalı olacağı için vatandaşlar 1 saatlik molalarında yavaş şarjı kullanarak seyahat maliyetini düşürebilecek.

Yüzde 25 indirim olabilecek

Şarj için ücret tarifesi ise serbest piyasaya dayalı olarak belirlenecek ve daha sonra duyurulacak. Ayrıca büyük şarj istasyonlarının sabit müşterilerini koruyabilmeleri için fiyatlarda indirim uygulayabilmelerine olanak tanınacak.

Örneğin her zaman aynı şarj istasyonu ağını kullanan bir vatandaşa ya da Taşıt Tanıma Sistemi ile elektrik alan bir vatandaşa söz konusu istasyon normal vatandaşa uyguladığı fiyat tarifesinden en fazla yüzde 25 indirimli elektrik satabilecek.

Rekabet şartlarını ortadan kaldıran bir fiyat politikasına izin verilmeyecek. Vatandaş aracını evde şarj etmek isterse, meskenler için elektrik tarifesi ne ise faturasına kullandığı kadarlık tutar yansıtılacak.

43 şirket şarj ağı işletmesi lisans aldı

Şirketler EPDK'dan aldıkları şarj ağı işletmeci lisansı kapsamında şarj ağı işletebilirken, bugüne kadar 43 adet şirkete şarj ağı işletmesi lisansı verildi. Türkiye'de yaklaşık 9 bin 650 adet elektrikli araç bulunurken, 3 bin 640 adette halka açık şarj noktası bulunuyor.

TOGG'un yollarda boy göstermesiyle birlikte şarj istasyonlarının sayısında da artış yaşanacak. Araçtan şebekeye elektrik teknolojisi, akıllı şebekeye destek olacak diğer ileri teknolojik uygulamalar, batarya değiştirme istasyonları gibi birçok konu da EPDK tarafından çalışılmaya devam ediyor.