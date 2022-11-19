İzmir güne depremle uyandı! Fena salladı AFAD ve Kandilli şiddetini açıkladı

İZMİR güne depremle uyandı. Gaziemir'de 3.1. büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlçede dün de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Abone ol

İzmir'de deprem oldu. AFAD verilerine göre, İzmir'in Gaziemir ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 08:17'daki depremin derinliği 9,07 km olarak ölçüldü.

Kandilli'nin son depremler listesinde de İzmir'in Gaziemir ilçesindeki depremin şiddetinin 3.1 olduğu duyuruldu.