BIST 4.527
DOLAR 18,61
EURO 19,24
ALTIN 1.046,41
HABER /  GÜNCEL

İzmir güne depremle uyandı! Fena salladı AFAD ve Kandilli şiddetini açıkladı

İzmir güne depremle uyandı! Fena salladı AFAD ve Kandilli şiddetini açıkladı

İZMİR güne depremle uyandı. Gaziemir'de 3.1. büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlçede dün de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Abone ol

İzmir'de deprem oldu. AFAD verilerine göre, İzmir'in Gaziemir ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 08:17'daki depremin derinliği 9,07 km olarak ölçüldü.

Kandilli'nin son depremler listesinde de İzmir'in Gaziemir ilçesindeki depremin şiddetinin 3.1 olduğu duyuruldu.

İlgili Haberler
Muğla fena sallandı! Panik yaratan deprem AFAD şiddetini duyurdu
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kuzey Kore liderinin kızına bakın! İlk defa görüntülendi
Foto Galeri Kuzey Kore liderinin kızına bakın! İlk defa görüntülendi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Liselerde yeni dönem başlıyor Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile kılavuz gönderdi
Liselerde yeni dönem başlıyor Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile kılavuz gönderdi
ABD'de flaş Donald Trump gelişmesi! Soruşturma için özel uzman atandı
ABD'de flaş Donald Trump gelişmesi! Soruşturma için özel uzman atandı
Togg kullanıcıları için beklenen uygulama çıktı yüzde 25 indirim olabilir
Togg kullanıcıları için beklenen uygulama çıktı yüzde 25 indirim olabilir
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Hava fena bozdu yola çıkacaklar dikkat! Peş peşe sefer iptalleri
Hava fena bozdu yola çıkacaklar dikkat! Peş peşe sefer iptalleri
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısının isimleri kim hangi görevdeydi?
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısının isimleri kim hangi görevdeydi?
Sevdiği adamın kalbine bıçak saplayarak öldüren genç kız hüngür hüngür ağladı
Sevdiği adamın kalbine bıçak saplayarak öldüren genç kız hüngür hüngür ağladı
Sultanbeyli’de 3 bina alev alev yandı
Sultanbeyli’de 3 bina alev alev yandı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu vefat etti Celal Kılıçdaroğlu'nun ölüm nedeni
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu vefat etti Celal Kılıçdaroğlu'nun ölüm nedeni
Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na hamburger göndermesi
Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na hamburger göndermesi
İran'da devrim muhafızları komutanı öldürüldü
İran'da devrim muhafızları komutanı öldürüldü
Soner Yalçın'ın, 'sola sızan PKK' yazısı olay!
Soner Yalçın'ın, 'sola sızan PKK' yazısı olay!