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Bakan Yanık duyurdu! Ekonomik destek ödemeleri yapıldı

Bakan Yanık duyurdu! Ekonomik destek ödemeleri yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi olarak Kasım 2022’de toplam 356.906.974 TL yatırıldığını bildirdi.

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Aile bütünlüğüne önem verdiklerini belirten Bakan Yanık, ekonomik nedenlerin çocukların ailelerinden kopmasına yol açmaması için Bakanlığın ihtiyaç sahibi aileleri desteklediğini ifade etti. Bu amaçla çocukların hem maddi hem de sosyal ve kültürel yönden desteklenmesi için SED hizmet modeli uygulandığını anlatan Bakan Yanık, ailelere düzenli olarak aylık ödeme yapıldığını kaydetti. SED ile ailelerin, çocuklarının başta eğitim olmak üzere diğer ihtiyaçlarını karşıladığını ifade eden Bakan Yanık, ayrıca çocukların çeşitli faaliyetlere katılarak sosyalleşme fırsatı bulduklarını dile getirdi.

Bakan Yanık, “Sosyal ve Ekonomik Destek'ten (SED) yararlanan ihtiyaç sahibi ailelerimizin hesaplarına kasım ayında toplam 356.906.974 TL yatırdık” ifadesini kullandı.

Bakan Derya Yanık, SED hizmetinden toplam 153 bin çocuğun yararlandığını bildirdi.

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