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İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında gözaltı sayısı arttı! 5 şüpheli Bulgaristan'da yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında gözaltı sayısı arttı! 5 şüpheli Bulgaristan'da yakalandı

 TAKSİM İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım’da gerçekleşen terör saldırısının 5 şüphelisi Bulgaristan’da yakalandı. Şüpheliler arasında, İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı terörist Bilal Hassan’ın yakın yardımcısı Amran Abdulrami de bulunuyor. Öte yandan terör saldırısına ilişkin 8 şüpheli daha gözaltına alındı.

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Cumhuriyet Başsavcı Sözcüsü Siyika Mileva, Türk güvenlik yetkilileri ile yapılan verimli iş birliği sonucu, 3 Moldova vatandaşı ile 2 Arap kökenli şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Mileva, şüphelilerin şimdilik 72 saat gözaltında kalacaklarını, ancak savcılığın şüphelileri tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edeceğini aktardı.

Saldırıdan 3 gün sonra

Bulgar basınına göre şüpheliler, bombalı saldırıdan 3 gün sonra yasa dışı yollarla Bulgaristan’a giriş yaptı.

Kırmızı bültenle aranıyordu

Yakalanan şüpheliler arasında, İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı terörist Bilal Hassan’ın yakın yardımcısı olarak gösterilen Amran Abdulrami’nin de yer aldığı kaydedildi.

8 şüpheli daha gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, saldırıyı gerçekleştiren şahıslara yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen, T.A, S.G, M.E.Y, M.E.A, H.A, H.A, S.C. ve H.A. olmak üzere 8 şüpheli daha yakalandı.

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