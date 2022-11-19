Lodosun arkası çok fena! Meteoroloji ve uzman isim uyardı: Önlem alın günlerce sürecek İstanbul, Bursa...
İSTANBUL, İzmir ve Bursa'da kuvvetli rüzgar etkili oluyor. Rüzgar seferleri de aksatıyor. Öte yandan lodosun etkisi ile sıcaklık mevsim normalleri üzerinde...Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre kuvvetli yağış kapıda...
Şiddetli lodosun etkisiyle özellikle yurdun batısında yazdan kalma bir hava var. Yarın hava ılık olacak. Sonrasında sağanak yağış geliyor. Yeni hafta ile birlikte yağışlar başlıyor ve günlerce sürecek.
Uzman isim Kerem Ökten de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve uyardı:
-Pazartesi öğlenden itibaren tüm Kıyı Ege'de su baskını riski var. Aynı gün lodos da çok kuvvetli.
-Hem rüzgâra hem de su baskınına karşı önlemler alınmalı. Dükkânlar ve giriş katlarında oturanlar kapı önlerine bariyer koymalı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (30-50 km/sa, kısa süreli 60 km/saat), Bursa başta olmak üzere Marmara'nın güneyinde zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor. Güneyli rüzgarlarla birlikte soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.