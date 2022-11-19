Bombacı teröristin planı adım adım deşifre edildi! İşte Taksim'deki keşif ve patlama günü detayları...

Aldıkları örgütsel talimat üzerine Esenler'de tekstil atölyesi işleten Ferhat Habeş ile Fatma Berkel'in ikametlerine giderek yerleşen Albashır ve Hassan bu evde belli bir süre kaldı.

Daha sonra bu kişilerin işlettiği tekstil atölyesine taşınan Albashır ve Hassan bir süre de burada barındı.

Tekstil atölyesinde çalışan Bilal Hassan, Ahmet Haj Hasan ile iletişim kurarken, Ahlam Albashır ise Ahmet Haj Hasan'ın gayri resmi eşi Rama Eltaha ile irtibat kurdu.

Terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan, atölyede kaldıkları sürede Rama Eltaha'nın oğlu Ahmet Elşeybun ile irtibata geçti.