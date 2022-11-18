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Taksim bombacısı Ahlam Albashır'in Taksim'e geliş görüntüsü ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

BEYOĞLU'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği hain saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Bombayı taşıyan Ahlam Albashır ile birlikte Bilal Hassan ve Yasir El-Korali'nin Taksim’e geliş görüntüleri ortaya çıktı.

Taksim'de 6 kişinin hayatını kaybettiği hain saldırıya ilişkin soruşturma sürerken yeni görüntüler ortaya çıkıyor.

Son olarak, bombayı taşıyan Ahlam Albashır ile birlikte Bilal Hassan ve Yasir El-Korali'nin Taksim’e geliş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 3 teröristin beyaz bir araçla saat 15.00 sıralarında Taksim'e geldikleri görülüyor.

Görüntülerde Ahlam Albashır’in elindeki çantayla araçtan indiği ve ardından aracın oradan uzaklaştığı görülüyor. Bombacının ayrıca saldırı öncesi bir mağazaya girdiği başka bir güvenlik kamerasına yansıyor.

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