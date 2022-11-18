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Seren Serengil annesi Nevin Teoman ile davalık! Kızım beni kandırdı diyen anneye Seren'in yanıtı

Sunuluk yapan Seren Serengil bu kez annesi Nevin Teoman'ın 30 milyonluk ev iddiası ile gündemde. Seren Serengil'in annesi Nevin Teoman 'kızım beni kandırdı' diyerek mahkemeye başvurdu. Anne Nevin Teoman, kızının daireyi ona bakacağını söyleyerek üstüne aldığını iddia etti. Annesi Nevin Teoman ile üvey kardeşleri yüzünden de bozuşan Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz programında konuştu. Peki Seren Serengil'in üvey kardeşleri kimdir, babası Öztürk Serengil'den önce annesinin eşi kimdi?

Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Seren Serengil annesi Nevin Teoman ile '30 milyonluk lüks' daire yüzünden davalık oldu. Nevin Teoman mahkemeye başvurarak “Ne imzaladığımın farkında değildim. Kızım beni kandırdı. Ne sağlık sigortamı ödedi ne de faturalarımı. 30 milyonluk dairemi de üzerine geçirdi.” diyerek dilekçe verdi.

Seren Serengil'in annesi Nevin Teoman, ilk evliliğinden olan kızı Fulya Telli'nin kendisine maddi-manevi destek olduğunu, Öztürk Serengil'den olan kızı Selin Serengil'in ise hiçbir yardımının olmadığını iddia etti.

Seren Serengil : O evi babam aldı

Seren Serengil davayla ilgili Söylemezsem Olmaz programında konuştu. Annesinin evini babası Öztürk Serengil'in aldığını belirten Seren Serengil, o ev üzerinde annesinin ilk eşinden olan üvey kardeşlerinin hakkı olmadığını söyledi. 

Seren Serengil oyuncu Öztürk Serengil'in kızı... Annesi Nevin Teoman ilk eşinden boşandıktan sonra Öztürk Serengil ile evlenmişti. 

Üvey ablamların babamın malında hakkı yok

Seren Serengil, 30 milyonluk ev ve mirasla ilgili şunları söyledi: 

-“Öztürk Serengil ile Nevin Serengil’in tek çocuğuyum. Annemin ilk eşinden iki üvey ablam var. Ablamların, babamın sahip olduklarıyla hiçbir alakaları yoktur. Ben yine de babalar ayrı olmasına rağmen onları sevmeye çalıştım. Kimsenin rızası olmadan hukuk dışı işler yapmam. İddia edilen her şeyin altını dolduracak resmi belgelerim var. Zamanı gelince hepsini tek tek anlatacağım.”

Üvey kardeşleri için olay iddialar

Seren Serengil canlı yayında yaptığı açıklamada annesinin ilk eşinden olan üvey kardeşleri için de şok ithamlarda bulundu. 

- "Üvey ablamların babamın kazancıyla hiçbir alakaları yok. Özellikle büyük üvey ablam benim kardeşim olarak bilindikleri için sigortasız işçi çalıştırıyorlar bana geliyor, oğlu inşaat yapıyor dolandırıyor bana geliyorlar, bir tanesi gidiyor evli adamla beraber olmuş kadın kuaförde bana saldırıyor" .

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