Fatih Portakal'ı deli eden anket : 'Diyecek laf bulamıyorum ülkenin çivisi çıkmış'

Fatih Portakal Youtube üzerinden yaptığı canlı yayında MAK'ın anketindeki rakamlara deli oldu. 'Ülkenin çivisi çıkmış' diyen Fatih Portakal, 'İktidar partisi hala yüzde 33 alıyor, çivisini çıkarmış ülkenin hala yüzde 33.5 oyu var' dedi. Fatih Portakal MHP için de 'patlak lastik' yorumunu yaptı.

FOX TV'den ayrıldıktan sonra Youtube üzerinden kendine kanal kuran Fatih Portakal, önüne gelen bir anketle deliye döndü. MAK'ın yaptığı son seçim anketini yorumlayan Fatih Portakal, AK Parti'nin aldığı yüzde 33.5'lok oy için "diyecek laf bulamıyorum" yorumunu yaptı.

Ülkesini çıkartmış hala...

Anket verilerini değerlendiren Fatih Portakal, AK Parti'nin aldığı oy için şunları söyledi:

'Ülkenin çivisi çıkmış. MAK bir anket yapmış iktidar partisi hala daha yüzde 33.5... Ülkenin her bakımdan çivisini çıkartmış, toplumsal, ekonomik sosyal anlamda çivisi çıkmış ülkenin hala yüzde 33.5 oyu var ya... Diyecek bir cümle bulamıyorum ben...'

Aradaki fark 6 puan

MAK anketindeki verileri değerlendiren Fatih Portakal, Cumhur ittifakı için durumun alarm verdiğini söyledi. Fatih Portakal'ın ankete dair yorumları şöyle:

-MHP için büyük tehlike var. MHP barajın altında kalabilir. MHP - AKP'nin cumhur ittifakının oyu yetmiyor. Topladığımızda 6'lı masanın oyu 46.3, Cumhur ittifakının oyu yüzde 40.7... Arada 6 puan fark var. AKP için tehlike çanları çalıyor, çünkü MHP sınırın altında.

MHP patlamış lastik

-Lideri siyasi tutumunu değiştirmezse bu hem MHP'ye hem ortağı AKP'ye zarar verecek. İktidar partisinin yanına birini çekmesi gerekiyor çünkü MHP yetmiyor. MHP şu anda patlak lastik. Çekebileceği isim HDP diye düşünüyorum.