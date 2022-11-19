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MİT’ten Suriye’de DEAŞ’a operasyon: 11 terörist yakalandı!

MİT’ten Suriye’de DEAŞ’a operasyon: 11 terörist yakalandı!

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkikatı (MİT) tarafından Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 11 DEAŞ'lı terörist yakalandı. Ayrıca çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

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DEAŞ unsurları tarafından Suriye’de misafirhane olarak kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde örgüt unsurlarının da yer aldığı 3 örgüt evi Suriye Milli Ordusu (SMO) ve MİT’in çalışmaları neticesinde tespit edildi.

MİT’in istihbarı ve operasyonel desteğiyle SMO’ya bağlı yerel güvenlik güçlerince Fırat Kalkanı Harekâtı alanında operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlar neticesinde 11 DEAŞ mensubu yakalandı, çok sayıda patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, DEAŞ’lı hücre üyeleri; PKK/KCK-PYD/YPG uzantısı SDG kontrolündeki Haseke/Guveyran Cezaevi’ne yönelik DEAŞ unsurlarınca gerçekleştirilen saldırılara lojistik ve askeri destek sağladıklarını itiraf etti.
Operasyonlar sonucunda, teknik kapasitesi ve patlama etkisi yüksek, profesyonelce hazırlanmış ve yaklaşık 30 bin ABD doları değerinde olduğu anlaşılan 4 bin 350 adet elektrikli fünye, 986 adet programlanabilir entegre cihazı, 665 adet devre kartı, voltmetre, devre elemanları, devre kontrolü için LED’ler ve lehim aletinin de aralarında bulunduğu çok sayıda teknik malzeme ele geçirildi.

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