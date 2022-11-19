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Oğuzhan Uğur gözaltına alındığını duyurdu

Oğuzhan Uğur gözaltına alındığını duyurdu

Youtuber Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabından "Bu defa Angara’da yakalandım" ifadelerini kullanarak gözaltına alındığını duyurdu.

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Youtube'da program yapan Oğuzhan Uğur, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Yakalama kararı çıkmış. Bu defa Angara’da yakalandım. Çayımızı içtik çıktım, iyiyim teşekkürler. Polis arkadaşlar efsanelerdi bu arada. Güzel arkadaşlarım oldu" dedi.

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde çekildiği fotoğrafı da paylaşan Uğur, yakalama kararı gerekçesiyle ilgili bir açıklama yapmadı.

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