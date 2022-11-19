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Evleri bu hale geldi! Mahalleli diken üstünde: Ölümle burun buruna yaşıyorlar!

Evleri bu hale geldi! Mahalleli diken üstünde: Ölümle burun buruna yaşıyorlar!

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde evlerinin duvarlarında 10 yılı aşkın süredir dev çatlakla oluşan mahalleli adeta diken üstünde yaşıyor. Evlerin altından fay hattı geçtiği belirlenen mahallede bir çok kişi evini terk etmek zorunda kalırken, gitme şansları olmayanlar ise adeta ölümle burun buruna yaşama mücadelesi veriyor.

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Bolvadin ilçesine bağlı Şıhlar Mahallesinde yaşayanlar son yıllarda depremselliği gerçek yüzü ile karşı karşıya. 2012 yılından sonra toprakta meydana gelen yüzeysel çatlaklar ev, ahır, besihane gibi yapılarında duvarlarında devasa çatlaklar oluşturdu.

Yapılarında meydana gelen çatlaklardan dolayı bir çok kişi evini terk etmek zorunda kalırken, başka bir yere gitme şansı olmayanlar ise adeta ölümlü burun buruna yaşama mücadelesi veriyor.

Şıhlar Mahallesi sakinlerinden Hasan Kandemir, kendisine ait evin odunluk deposunda yarık ve çatlakların olduğunu ifade etti. Eski evinin yanına meydana gelen çatlaklardan dolayı yeni ev yapmak zorunda kaldığını dile getiren Kandemir, “Buralar yıkılıyor böyle görüldüğü üzere. Benimle birlikte 20’ye yakın ev bu halde. Evlere girip çıkarken korkuyoruz, başımıza çökecek diye. Odun, kömür gibi kışlık yakacaklarımız koymak için buraya girip çıkmak zorundayız. Devletten bize yardım eli uzanmasını istiyoruz” dedi.

Öte yandan, evlerin duvarlarındaki çatlaklara bir elin rahat girip çıkması ise yaşanan tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

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