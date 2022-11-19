BIST 4.527
DOLAR 18,61
EURO 19,24
ALTIN 1.046,41
HABER /  DÜNYA

Elon Musk Twitter'da Trump anketi başlattı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Elon Musk Twitter'da Trump anketi başlattı

Sosyal medya şirketi Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, 2021'de hesabı kalıcı olarak askıya alınan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden Twitter'a dönmesine ilişkin anket başlattı.

Abone ol

Musk'ın, Twitter üzerinden, "Eski ABD Başkanı Trump'a hesabı geri verilsin mi?" isimli anketi 7 milyonun üzerinde görüntülendi.

Henüz sonlanmayan ankete katılan kullanıcıların yüzde 53,3'ü "evet" derken, yüzde 46,8'i "hayır" oyu kullandı.

Musk, daha önce askıya alınan Kathie Griffin, Jorden Peterson ve Babylon Bee hesaplarının yeniden aktif hale getirildiğini bildirdi.

Twitter, 9 Ocak 2021'de eski ABD Başkanı Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıklamıştı.

Twitter'ın güvenlik ekibinden yapılan yazılı açıklamada, "Trump'ın hesabından paylaştığı son mesajları ve bağlamlarını yakından inceledikten ve özellikle bu paylaşımların nasıl tepki aldığına baktıktan sonra, daha çok şiddeti kışkırtma riskinden dolayı, bu hesabı kalıcı olarak askıya aldık." ifadesi kullanılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Oğuzhan Uğur gözaltına alındığını duyurdu
Oğuzhan Uğur gözaltına alındığını duyurdu
Kuzenini öldüren doktor cezaevinde intihar etti
Kuzenini öldüren doktor cezaevinde intihar etti
İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında gözaltı sayısı arttı! 5 şüpheli Bulgaristan'da yakalandı
İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında gözaltı sayısı arttı! 5 şüpheli Bulgaristan'da yakalandı
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
İstiklal Caddesi'ndeki TNT cinsi patlayıcı incelendi hainler içine bakın ne eklemiş!
İstiklal Caddesi'ndeki TNT cinsi patlayıcı incelendi hainler içine bakın ne eklemiş!
Belhanda'nın Galatasaray'a açtığı dava sonuçlandı! 'Pislik gibi kovuldum' demişti...
Belhanda'nın Galatasaray'a açtığı dava sonuçlandı! 'Pislik gibi kovuldum' demişti...
MİT’ten Suriye’de DEAŞ’a operasyon: 11 terörist yakalandı!
MİT’ten Suriye’de DEAŞ’a operasyon: 11 terörist yakalandı!
Yargıtay'dan SGK'lılara müjde! EYT düzenlemesi öncesi Yargıtay'dan önemli karar
Yargıtay'dan SGK'lılara müjde! EYT düzenlemesi öncesi Yargıtay'dan önemli karar
İYİ Parti'de 16 il başkanı görevini bırakıyor! İstanbul ve Ankara da var
İYİ Parti'de 16 il başkanı görevini bırakıyor! İstanbul ve Ankara da var
Hollanda'da doktorlar ötenazi uygulamak istedi! Türkiye'de tedavi altına alındı
Hollanda'da doktorlar ötenazi uygulamak istedi! Türkiye'de tedavi altına alındı
2022 FIFA Dünya Kupası kaçları TRT’den canlı yayınlanacak
2022 FIFA Dünya Kupası kaçları TRT’den canlı yayınlanacak
Bakan Yanık duyurdu! Ekonomik destek ödemeleri yapıldı
Bakan Yanık duyurdu! Ekonomik destek ödemeleri yapıldı