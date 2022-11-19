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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na taziye

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye mesajında, "Kardeşiniz Celal Kılıçdaroğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Celal Bey'e Allah'tan rahmet, size ve tüm aile üyelerine başsağlığı dilerim." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, kalp yetmezliği sebebiyle 68 yaşında yaşamını yitirdi.

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