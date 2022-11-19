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Sevgilisini kalbinden bıçakladı! Vahşette yeni gelişme: Neden Rusça konuşuyorsun?

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sevgilisini kalbinden bıçakladı! Vahşette yeni gelişme: Neden Rusça konuşuyorsun?

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde tartıştığı kız arkadaşı tarafından bıçaklanan 22 yaşındaki Oğuzhan hayatını kaybederken, gözaltına alınan genç kız işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Edinilen bilgiye göre, birlikte yaşayan Oğuzhan Çavuş (22) ve Gül Üliana Yaşar (21), arkadaşları ile birlikte eğlendikten sonra eve geldi. Bu sırada Yaşar'ın annesi kızını arayarak konuşmaya başladı.

"Ne konuştunuz annenle"

Annesi ile Rusça konuşan kız, görüşmesi bittikten sonra telefonu kapattı. Erkek arkadaşı Oğuzhan Çavuş, "Benim yanımda neden Rusça konuşuyorsun? Ne konuştunuz annenle?" diyerek kızın üstüne bıçakla geldiği ileri sürüldü.

Bu sırada eline bir ekmek bıçağı alan Gül Üliana Yaşar, 22 yaşındaki erkek arkadaşını kalbinden bıçakladığı öne sürüldü. Aldığı bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere düşen Çavuş, olay yerinde hayatını kaybetti. 

Bıçakla erkek arkadaşını öldürdüğü ileri sürülen Gül Üliana Yaşar ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından Kuşadası Adliyesi'ne sevk edildi.

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