Erdoğan 6'lı masadan korkuyor mu? Akşener'e yaptığı çağrının perde arkası aralandı

Sabah yazarı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meral Akşener'e altılı masayı terket çağrısı yapmasının perde arkasını yazdı. Duran, İyi Parti'nin ittifak içinde CHP'nin sıkıştırmalarına maruz kaldığını Erdoğan'ın da bu duruma dikkat çekmek için Akşener'e seslendiğini düşünüyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "milli ve yerli bir duruş" sergileyip konumunu yeniden gözden geçirerek 6'lı masayı terk etmesi çağrısı gündem oldu.

Akşener, Erdoğan'ın çağrısına olumsuz yanıt verdi. Erdoğan'ın reddedeceğini bildiği halde İyi Parti'ye dönüşüm çağrısı yapması birçok çevrede merak uyandırdı.

Siyasi manevra

Kimi çevreler Erdoğan'ın bu çıkışını 6'lı masadan korkması ve seçim yenilgisini şimdiden kabullenmesiyle açıkladı.

Peki bu değerlendirme doğru mu? İktidara yakın yazarlardan Burhanettin Duran, Erdoğan'ın çağrısının tamamen siyasi bir manevra olduğunu yazdı.

İyi Parti ittifak içinde sıkıştı

"Fay hatlarının ortasındaki parti" başlıklı yazısında Duran, çağrının nedenlerini maddeler halinde paylaştı:

1- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ortak aday olması durumunda Akşener, bırakın merkez sağın başına oynamayı 6'lı masada ikincil role düşecek.

2- İkincil rolde kalmak muhafazakâr ve laik sağ seçmene aynı anda hitap edebilme iddiasını da zayıflatıyor.

3- 6'lı masada ortak politikalar ve geçiş süreci konularında DEVA ve GP daha fazla ağırlık koyarken, İyi Parti sürekli ortak aday, başörtüsü ve HDP konularında şikâyet eden konuma düşüyor. Masaya ne politika ne de yeni bileşenler ekleyebiliyor.

4- Ortak aday konusundaki manevraları da CHP çevrelerinden sürekli terbiye edici ve sorgulayıcı eleştiriler alıyor.

5- Türk milliyetçisi bir örgütlenme ile başlayan Akşener, laik sağ tabana ulaşmakta DEVA ve hatta CHP ile yarışmakta zorlanıyor.

6- HDP'yi 6'lı masaya bir şekilde eklemek isteyen çevreler İyi Parti'nin "Kılıçdaroğlu ile kazanamayız" mesajına ‘HDP'siz kazanamayız" cevabıyla karşılık veriyor.

7- Bir yanda Cumhur İttifakı, İyi Parti'yi yerli-milli olmaya çağırırken diğer yanda HDP Akşener'i "Kürt düşmanı" ilan ediyor.

Bütün bunlar gösteriyor ki, İyi Parti ittifakların iç ve dışa yönelik manevralarından en fazla etkilenen parti durumunda. Bu parti kimlik ve ideoloji fay hatlarının da tam ortasında...

Şimdilik Akşener'in seçim yaklaştıkça daha da hareketlenecek hatlar üzerinde başarılı bir sörf yaptığını söyleyemeyiz.

CHP'nin "artık bizim zamanımız" özgüveni ile İyi Parti'nin "kotarılamaz sağın büyüğü olma" iddiası birbiriyle çatışıyor.

Erdoğan'ın yaptığı ara sıra buna işaret etmek, o kadar..."