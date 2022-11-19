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Pascal Nouma o işareti görünce hayranının dövüp parmağını kırdı

Pascal Nouma o işareti görünce hayranının dövüp parmağını kırdı

Beşiktaş taraftanın çok sevdiği eski futbolculardan Pascal Nouma, kendisiyle fotoğraf çektiren gencin, Galatasaray'ın şampiyonluğunu simgeleyen 4 işaretini yapmasına çıldırdı. Nouma, hayranını dövüp parmağını kırdı.

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Beşiktaş'ın unutulmaz isimlerinden olan eski futbolcu Pascal Nouma, bir hayranıyla fotoğraf çekildiği sırada sinirlerine hakim olamadı ve hayranını yumrukladı.

Olay 'Aşkın Saati:1903' filminin setinde gerçekleşti.

Sabah'ın haberine göre; Kendisiyle fotoğraf çektiren gencin, Galatasaray'ın şampiyonluğunu simgeleyen 4 işaretini yapmasına çıldıran Pascal Nouma'nın hayranını dövüp parmağını kırdı.

Nouma ifade verdi

Parmağı kırılan genç adam, darp raporu alarak şikayetçi oldu. Sete gelen jandarma ekipleri Nouma'yı ifadesini almak üzere karakola götürdü.

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