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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit babasıyla telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit babasıyla telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla görüştüğü Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak'ın babasına başsağlığı dileğinde bulundu.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, şehit İnak'ın, Düziçi ilçesi Gümüş köyündeki ailesinin evinin önüne kurulan taziye çadırını ziyaret etti.

Şehidin annesi Hüsne, babası Ökkeş, eşi Emine İnak ve yakınlarıyla görüşen Kirişci, aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

Bakan Kirişci'ye sarılıp gözyaşı döken Baba İnak, "Ahmet gider Mehmet gelir, vatanımız var olsun." dedi.

Erdoğan telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret sırasında kendisini arayan Bakan Kirişci'nin telefonu üzerinden şehidin babası Ökkeş İnak ile görüştü.

Erdoğan, İnak'a başsağlığı dileyerek, şunları kaydetti:
"Başımız sağ olsun. Rabb'im cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın inşallah. Sizleri, annesini, eşini de inşallah cennetinde şehidimizle buluştursun. Ne güzel bir makam, mevki. Rabb'im inşallah kardeşimizin bu şehadetini sizlerin de makam-ı ali'ye ulaşmanıza vesile kılar. Rabb'im, Hanımefendiye de sabır nasip eylesin. En güzel makamda, Rabb'im inşallah o makamla bizleri de taltif eder. Bize ne düşüyorsa, Vahit Bey de orada hepsine hazırız. Elimizden geldiği kadar zaten bunları yerine getirmeye çalışıyoruz. Bundan sonra da bunları yerine getirmeye devam edeceğiz. Hiçbir zaman bu alçaklara, kafirlere vatan topraklarını inşallah bırakmayacağız. Allah yar ve yardımcınız olsun, sabrınızı arttırsın inşallah."

İnak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Kirişci, ziyaretinin sonunda şehit babasına Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının açtığı taciz ateşi sonucu 17 Kasım'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak'ın cenazesi, dün Osmaniye'de toprağa verilmişti.

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