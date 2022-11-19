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Taksim'deki hain saldırı! Sağlık Bakanı Koca'dan yaralıların son durumu hakkında açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Taksim'deki hain saldırı! Sağlık Bakanı Koca'dan yaralıların son durumu hakkında açıklama

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan 81 kişiden 71'inin tedavilerinin ardından taburcu olduğunu bildirdi.

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Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından patlamada yaralananların sağlık durumlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

"2 hastamız yoğun bakımda"

Koca, paylaşımında, "İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralananların son durumu: Toplam 81 yaralıdan tedavisi tamamlanıp taburcu olanların sayısı 71'e ulaştı. 8 yaralımızın tedavisi serviste devam ediyor. 2 hastamız yoğun bakımda. Sağlık çalışanlarımız, hepimiz adına, ellerinden geleni yapıyor." ifadelerini kullandı.

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