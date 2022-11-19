Cüneyt Çakır hakemlik kariyerini noktaladı!

Hakem Cüneyt Çakır, Türkiye-Çekya maçının 5. dakikasında düdüğü çalarak profesyonel kariyerini noktaladı.Abone ol
FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır milli maçla jübile yaptı.
A Milli Takım'ın Çekya'yı konuk ettiği hazırlık maçında özel izinle mücadeleyi Cüneyt Çakır başlattı. 45 yaşındaki Çakır, ilk 5 dakikayı yönettikten sonra son düdüğünü çaldı.
Cüneyt Çakır son düdüğünün ardından sahadaki futbolcularla sarıldı ve ardından yerini İskoç hakem William Collum'a bıraktı.
Cüneyt Çakır sahayı terk ederken tribünleri selamladı. Taraftarlar ise Çakır'a sevgi gösterisinde bulundu.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi saha kenarında Cüneyt Çakır'a çiçek ve plaket verdi.
Kariyerinde 1.679 maçı yöneten Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi finalinde düdük çalan ilk Türk hakem unvanının da sahibi.