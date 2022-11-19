2022'nin terörle mücadele bilançosu belli oldu

2022 yılı ocak ayından itibaren düzenlenen 116 bin 699 iç güvenlik operasyonunda 91'i ölü, 535'i sağ olmak üzere 739 terörist etkisiz hale getirildi.

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Türkiye'nin terör ve terörizmle mücadelesi yurt içinde ve yurt dışında devam ediyor. Türkiye'yi dışardan ve içerden tehdit eden tüm hedefler tek tek ortadan kaldırılıyor.

116 bin 699 operasyon

Yurt içinde ve sınır ötesinde "ara, bul, yok et" prensibiyle teröre geçit vermeyen Mehmetçik, yıl başından bugüne kadar 116 bin 699 iç güvenlik operasyonu gerçekleştirdi.

739 terörist etkisiz hale gatirildi

Operasyonlarda, 91'i ölü, 535'i sağ olmak üzere 739 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda PKK'nın elebaşıları da hedefteydi. 69 sözde üst düzey teröristin etkisiz hale getirilmesi örgütte çözülmeyi hızlandırdı.

113 terörist teslim oldu

Bu yıl 107'si ikna yoluyla olmak üzere 113 terörist örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bölücü örgütün kırsalda yuvalanmaya çalışan unsurlarına ağır darbe vuruldu. Son 7 yılda operasyon sayısı yüzde 300 oranında arttı, 113 bin 485'e yükseldi.

18 canlı bomba eylemi engellendi

Yılbaşından 15 Kasım tarihine kadar şehir merkezlerinde PKK'ya yönelik 3 bin 214 operasyon yapıldı.

Bu operasyonlarla birlikte 18 canlı bomba eylemi de engellendi.

Yerli ve milli araçlar dikkat çekti

Terörle mücadelede yerli savunma sanayi ürünleri de etkin şekilde kullanıldı. Silahlı silahsız insansız hava araçları ve keşif uçakları 24 saat esasıyla görev yaptı.

Bu araçlar sadece 2022'de 74 teröristin etkisiz hale getirilmesine katkı sağladı. 26 terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi. 23 sığınak insansız araçlarla tespit edildi. İHA'ların katıldığı hiçbir operasyonda şehit verilmedi.