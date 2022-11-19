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Dünya Kupası'nda Türk polisi de güvenliğini sağlamak üzere görev yapacak

Dünya Kupası'nda Türk polisi de güvenliğini sağlamak üzere görev yapacak

Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda Türk polisi de güvenliğini sağlamak üzere ülkede görev yapacak.

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Dünya Kupası'nı düzenlemeye hak kazandığı 2010'dan bu yana yoğun bir çalışma içine giren Katar'da hazırlıklar tamamlandı.

Tüm detayların düşünüldüğü organizasyonun ilk maçında, yarın saat 19.00'da, ev sahibi Katar ile Ekvador karşı karşıya gelecek.

Turnuva 18 Aralık'taki final karşılaşmasıyla sona erecek.

"Türk polis görev gücü, 2022 FIFA Dünya Kupası'na hazır"

Öte yandan Katar’da düzenlenecek FİFA Dünya Kupası’nın güvenliğini sağlamak için Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personelleri de ülkede görev yapacak.

İlk maçın oynanmasına 24 saatten az bir süre kalırken EGM, bir paylaşımda bulundu.

Payşalımda, "Türk polis görev gücü, 2022 FIFA Dünya Kupası'na hazır. Dostluk kazansın. Katar" ifadelerine yer verildi.

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